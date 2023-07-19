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Дилан Спраус женился на модели Барбаре Палвин

19 июля
2023 год

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19 июля 2023
Дилан Спраус, известный по сериалу «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди», женился на модели Victoria’s Secret Барбаре Палвин. Церемония прошла на родине невесты, в Венгрии.

Дилан Спраус женился на модели Барбаре Палвин

О помолвке пара сообщила всего месяц назад, хотя Дилан сделал предложение ещё в сентябре прошлого года. В торжественный день бракосочетания брат-близнец Дилана, Коул Спраус, был шафёром и сопровождал влюблённых у алтаря.

Дилан Спраус женился на модели Барбаре Палвин

Барбара и Дилан вместе с 2018 года. Они познакомились на светском мероприятии и через полгода начали близко общаться. Вскоре актёр посетил показ Victoria's Secret, в котором участвовала модель, и об их отношениях стало известно публике.
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Дилан Спраус женился на модели Барбаре Палвин фотографии
Дилан Спраус женился на модели Барбаре Палвин фотографии
Дилан Спраус женился на модели Барбаре Палвин фотографии
Дилан Спраус женился на модели Барбаре Палвин фотографии
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