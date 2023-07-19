Дилан Спраус женился на модели Барбаре Палвин

Дилан Спраус
, известный по сериалу «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди»
, женился на модели Victoria’s Secret Барбаре Палвин
. Церемония прошла на родине невесты, в Венгрии.
О помолвке пара сообщила всего месяц назад, хотя Дилан сделал предложение ещё в сентябре прошлого года. В торжественный день бракосочетания брат-близнец Дилана, Коул Спраус
, был шафёром и сопровождал влюблённых у алтаря.
Барбара и Дилан вместе с 2018 года. Они познакомились на светском мероприятии и через полгода начали близко общаться. Вскоре актёр посетил показ Victoria's Secret, в котором участвовала модель, и об их отношениях стало известно публике.
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