Будь как дома, путник: Сергей Бугаев, Марат Корчемный и Инна Волкова

Московский оперативник Антон Васильев притворяется ревизором в детективе «Грабитель»
Съемки сериала стартовали в Ярославле
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19 июля, в день годовщины смерти музыканта, онлайн-кинотеатр Okko показал заключительную часть фильма «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте». Закрытый премьерный показ картины состоялся на киностудии «Лендок» в Санкт-Петербурге. Увидеть фильм собрались легенды питерской рок-сцены Марат Корчемный, Сергей «Африка» Бугаев, Александр Воронов, Инна Волкова, а также фанаты и друзья группы «Король и Шут».
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