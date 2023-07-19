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Деконструкция «1492: Завоевание рая»
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Будь как дома, путник: Сергей Бугаев, Марат Корчемный и Инна Волкова

19 июля
2023 год

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19 июля 2023

19 июля, в день годовщины смерти музыканта, онлайн-кинотеатр Okko показал заключительную часть фильма «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте». Закрытый премьерный показ картины состоялся на киностудии «Лендок» в Санкт-Петербурге. Увидеть фильм собрались легенды питерской рок-сцены Марат Корчемный, Сергей «Африка» Бугаев, Александр Воронов, Инна Волкова, а также фанаты и друзья группы «Король и Шут».

Будь как дома, путник: Сергей Бугаев, Марат Корчемный и Инна Волкова
фото: Марат Корчемный и Максим Ефимов

Будь как дома, путник: Сергей Бугаев, Марат Корчемный и Инна Волкова
фото: Сергей «Африка» Бугаев

Будь как дома, путник: Сергей Бугаев, Марат Корчемный и Инна Волкова
фото: Александр Воронов (слева)

Будь как дома, путник: Сергей Бугаев, Марат Корчемный и Инна Волкова
фото: Дан Липовецкий, Инна Волкова и Кирилл Ермичев

Будь как дома, путник: Сергей Бугаев, Марат Корчемный и Инна Волкова
фото: Диана Малютина

Будь как дома, путник: Сергей Бугаев, Марат Корчемный и Инна Волкова
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Будь как дома, путник: Сергей Бугаев, Марат Корчемный и Инна Волкова фотографии
Будь как дома, путник: Сергей Бугаев, Марат Корчемный и Инна Волкова фотографии
Будь как дома, путник: Сергей Бугаев, Марат Корчемный и Инна Волкова фотографии
Будь как дома, путник: Сергей Бугаев, Марат Корчемный и Инна Волкова фотографии
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