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Фиби Уоллер-Бридж рассказала о романе с Мартином Макдоной

2 июля
2023 год

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2 июля 2023
Фиби Уоллер-Бридж стала героиней нового номера журнала Vanity Fair и рассказала в интервью о романе с режиссёром Мартиной Макдоной, а также о прославившем её сериале «Дрянь».

Фиби Уоллер-Бридж рассказала о романе с Мартином Макдоной

Фиби не ожидала резкого карьерного взлёта после выхода сериала «Дрянь» и до сих пор не может привыкнуть к тому, что её узнают на улице: «Перед этим интервью я подумала: «О, чёрт. Большое интервью. Да кто я такая? Ладно, я просто встречусь с журналисткой и скажу, что у меня кризис идентичности». Но это интервью действительно заставило меня остановиться и подумать о том, чего я добилась. Ощущения такие, как будто ты выходишь из аэродинамической трубы, твои волосы растрёпаны, и ты думаешь: «Какого хрена? Что происходит?». Сериал «Дрянь» изменил мою карьеру, а потом вдруг я оказалась там, где я сейчас нахожусь. Я снялась в «Звёздных войнах», в «Индиане Джонсе». Всё это становится всё более и более сюрреалистичным.

Фиби Уоллер-Бридж рассказала о романе с Мартином Макдоной

Все эти двери открываются для тебя, когда ты внезапно можешь написать кому-то, кем ты восхищаешься, и сказать: «Я действительно восхищаюсь тобой». Я всегда хотела написать Чарли Кауфману по электронной почте. Я так люблю его фильмы. Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что меня узнают на улице».

Фиби Уоллер-Бридж и Мартин Макдона начали встречаться в 2018 году. Пара не делится творческими планами друг с другом, чтобы не мешать становлению личной точки зрения на рабочие проекты: «С Мартином мы не делимся заранее своими профессиональными идеями. Он мне просто очень, очень нравится. Поэтому, если я покажу ему что-то из своих проектов, я могу засомневаться в том, что делаю, а он не будет достаточно объективным. Действительно полезно быть с кем-то, кого я считаю гением: это просто улучшает мою работу. Я бы хотела, чтобы Мартин Макдона считал мои проекты хорошими, независимо от того, была я с ним или нет».

Фиби Уоллер-Бридж рассказала о романе с Мартином Макдоной
фото: Фиби Уоллер-Бридж и Мартин Макдона
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№ 1
Евгения Вячеславовна Н. (Старый Оскол)   2.07.2023 - 23:48
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Фиби Уоллер-Бридж рассказала о романе с Мартином Макдоной фотографии
Фиби Уоллер-Бридж рассказала о романе с Мартином Макдоной фотографии
Фиби Уоллер-Бридж рассказала о романе с Мартином Макдоной фотографии
Фиби Уоллер-Бридж рассказала о романе с Мартином Макдоной фотографии
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