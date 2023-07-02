Фиби Уоллер-Бридж рассказала о романе с Мартином Макдоной

анонс

И дело не в семейных связях

«Я очень люблю кино папы»: Анна Михалкова о творчестве Никиты Михалкова

2 июля

«Меня не смущает такое понятие, как потомственность»: Анна Михалкова о семье и актёрском призвании

В юности актриса хотела стать историком искусств, но после двух лет учёбы в Европе вернулась в Россию