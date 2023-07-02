Эзру Миллера оправдали по делу о домогательствах к несовершеннолетней

Суд Массачусетса решил снять временный охранный ордер против Эзры Миллера
, которого обвиняли в неподобающем поведении по отношению к 12-летней девочке и к другим членам её семьи
. Об этом актёр сообщил в своих социальных сетях, опубликовав официальное заявление.
Миллер посчитал решение правильным и поблагодарил поклонников за поддержку: «Сегодняшний исход воодушевил меня. Я сильно благодарен тем, кто был рядом со мной и стремился достичь победы, прекратив это вопиющее злоупотребление системой защиты. Охранные приказы предназначены для обеспечения безопасности отдельных лиц, семей и детей, находящихся в опасности. Но они не созданы для того, чтобы их использовали качестве оружия те, кто ищет внимания, мимолётной славы или какой-то личной выгоды»
.
Актёр призвал гонящиеся за лёгкой славой таблоиды придерживаться более высоких стандартов в работе: «Я стал несправедливой мишенью со стороны человека, который, как доказали факты, уже был замечен за такими же манипулятивными и деструктивными действиями по отношению к другим. Я прошу тех представителей СМИ, которые яростно распространяли все эти ложные утверждения и даже не пытались рассказать правду или уточнить контекст произошедшего, придерживаться более высоких стандартов и не торопиться: факты важнее погони за кликами. Знайте, что я продолжаю делать все возможное, чтобы заботиться о собственном здоровье. Я делаю всё, чтобы справиться с побочным ущербом, который был нанесён мне и моим близким. Наконец, обращаюсь к тем людям, которым хватило огромного мужества быть рядом со мной и пройти через всё это. Я потрачу много времени, но объясню вам насколько была важна ваша поддержка. Я обязан вам вечной благодарностью, заботой и любовью»
.
В прошлом году Миллер оказался в эпицентре сразу нескольких скандалов: его обвиняли в нападении на посетителей бара на Гавайях
, драке
, похищении матери с тремя детьми
(хотя сама женщина утверждала, что актёр помог ей спрятаться от жестокого супруга), а также в насилии и краже со взломом
. По последнему обвинению Миллеру грозило до 26 лет тюрьмы, но он пошёл на сделку со следствием
и в качестве наказания получил лишь условный срок. После всех обвинений актёр пообещал начать посещать психотерапевта
.
обсуждение >>