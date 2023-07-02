Пит Дэвидсон попал в рехаб из-за расстройств с психикой

29-летний Пит Дэвидсон
, комедийный актёр и бывший возлюбленный Ким Кардашьян
, лёг в реабилитационный центр с диагнозами пограничное расстройство личности и посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом сообщает
Page Six со ссылкой на близкие к Дэвидсону источники.
По словам друзей Пита, он регулярно ложится в реабилитационный центр, чтобы «настроиться» и «отдохнуть». Сейчас Пит взял заслуженный перерыв, чтобы сосредоточиться на себе и научиться лучше справляться с посттравматическим стрессом: «Каждый, кто знаком с Питом, знает, что он всегда готов сделать шаг вперёд и попросить помощи, если понимает, что она ему нужна. В его кругу много людей, которые любят его, поддерживают и гордятся им»
, – заявили инсайдеры.
Дэвидсон принял решение лечь в реабилитационный центр после череды нервных срывов. В начале недели ему пришлось извиниться перед представителем благотворительной организации PETA, которой он оставил неподобающее сообщение на автоответчике. Ранее Дафна Нахминович
опубликовала заявление, выразив разочарование Дэвидсоном, который купил щенка в магазине, а не взял его из приюта. Пит ответил ей, используя нецензурные выражения, что он страдает от аллергии, поэтому купил щенка гипоаллергенной породы.
Кроме того, Дэвидсон не справился с управлением автомобиля и врезался в дом в Беверли-Хиллз. Здание пришлось снести, и теперь Питу грозит крупный штраф или тюремное заключение сроком 90 суток.
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