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«Важно исключить эгоизм и не заниматься политическим пиаром»: Янина Студилина о разводе с Александром Роднянским-младшим

2 июля
2023 год

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2 июля 2023
Янина Студилина в интервью изданию StarHit рассказала о разводе с экономистом (и сыном продюсера Александра Роднянского*), Александром Роднянским-младшим. Об их расставании стало известно в прошлом году, но наладить дружеские отношения у экс-супругов до сих пор не получилось.

«Важно исключить эгоизм и не заниматься политическим пиаром»: Янина Студилина о разводе с Александром Роднянским-младшим

Студилина стремится к тому, чтобы их развод как можно меньше отразился на их 6-летней дочери Анне: «Мне кажется, если теряется взаимопонимание и уважение друг к другу, спасать уже нечего. Мой брак завершён, и я бы хотела наладить с бывшим супругом хорошие отношения, которые будут максимально комфортны для нашей дочки, но пока этого не получается. Важно исключить эгоизм и не заниматься политическим пиаром, а думать о дочке, так как Ане в этой ситуации сильно сложнее».

«Важно исключить эгоизм и не заниматься политическим пиаром»: Янина Студилина о разводе с Александром Роднянским-младшим

Актриса стремится не думать о плохом и не зацикливается на тёмных сторонах своей жизни: «Конечно, каждый человек сталкивается с разными полосами в своей жизни, но важно на этом не зацикливаться! Я всегда иду к тем целям, которые ставлю перед собой, и убеждена: если что-то не приходит сразу, то всё равно добьюсь желаемого. Справляться помогает йога, бассейн, ледяные ванные, любовь дочери и самых близких».

Янина также рассказала о своих подругах из мира кинематографа: «Да, я дружу с девочками-актрисами, например, с Аней Песковой, Машей Кожевниковой. Как встречаемся, можем часами болтать о детях и кинематографе. Очень подружились и с коллегами на съёмках «Сестёр», общаемся не только на площадке».

*Признан Минюстом РФ иноагентом
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«Важно исключить эгоизм и не заниматься политическим пиаром»: Янина Студилина о разводе с Александром Роднянским-младшим фотографии
«Важно исключить эгоизм и не заниматься политическим пиаром»: Янина Студилина о разводе с Александром Роднянским-младшим фотографии
«Важно исключить эгоизм и не заниматься политическим пиаром»: Янина Студилина о разводе с Александром Роднянским-младшим фотографии
«Важно исключить эгоизм и не заниматься политическим пиаром»: Янина Студилина о разводе с Александром Роднянским-младшим фотографии
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