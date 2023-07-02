«Важно исключить эгоизм и не заниматься политическим пиаром»: Янина Студилина о разводе с Александром Роднянским-младшим

Янина Студилина
в интервью изданию StarHit рассказала
о разводе с экономистом (и сыном продюсера Александра Роднянского
*), Александром Роднянским-младшим. Об их расставании стало известно в прошлом году, но наладить дружеские отношения у экс-супругов до сих пор не получилось.
Студилина стремится к тому, чтобы их развод как можно меньше отразился на их 6-летней дочери Анне
: «Мне кажется, если теряется взаимопонимание и уважение друг к другу, спасать уже нечего. Мой брак завершён, и я бы хотела наладить с бывшим супругом хорошие отношения, которые будут максимально комфортны для нашей дочки, но пока этого не получается. Важно исключить эгоизм и не заниматься политическим пиаром, а думать о дочке, так как Ане в этой ситуации сильно сложнее»
.
Актриса стремится не думать о плохом и не зацикливается на тёмных сторонах своей жизни: «Конечно, каждый человек сталкивается с разными полосами в своей жизни, но важно на этом не зацикливаться! Я всегда иду к тем целям, которые ставлю перед собой, и убеждена: если что-то не приходит сразу, то всё равно добьюсь желаемого. Справляться помогает йога, бассейн, ледяные ванные, любовь дочери и самых близких»
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Янина также рассказала о своих подругах из мира кинематографа: «Да, я дружу с девочками-актрисами, например, с Аней Песковой, Машей Кожевниковой. Как встречаемся, можем часами болтать о детях и кинематографе. Очень подружились и с коллегами на съёмках «Сестёр», общаемся не только на площадке»
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*Признан Минюстом РФ иноагентом
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