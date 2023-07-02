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«Меня не смущает такое понятие, как потомственность»: Анна Михалкова о семье и актёрском призвании

2 июля
2023 год

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2 июля 2023
Анна Михалкова, потомственная актриса и наследница известной фамилии, дала интервью изданию «Афиша Daily» и рассказала о предопределённости в выборе профессии, а также о предвзятом отношении незнакомых людей.

«Меня не смущает такое понятие, как потомственность»: Анна Михалкова о семье и актёрском призвании

В подростковом возрасте Михалкова хотела отучиться на историка искусств в Европе, но вернулась в Россию и получила актёрское образование: «Это, конечно, не было предопределено, но меня вообще не смущает такое понятие как потомственность. Если ты живешь в семье филологов, очень странно будет, если ты станешь летчиком, правда ведь? Я долго думала, что буду актрисой. Потом поняла, что не буду ей и поехала учиться в Европу истории искусств, но долго не выдержала, проучившись два года. Хотелось домой. Казалось, что только в России жизнь — в очереди в Pizza Hut, на дискотеке со скверной музыкой и палёным алкоголем. Столько страсти! Так я попала во ВГИК, где у меня училась подруга Даша Досталь, и я решила попробовать».

«Меня не смущает такое понятие, как потомственность»: Анна Михалкова о семье и актёрском призвании

Часто незнакомцы относятся к актрисе предвзято из-за её фамилии, но Михалкова любит узнавать новых людей и не отказывается от общения с ними: «Я давно заметила, что чаще всего у людей, которые со мной не знакомы, есть либо «пристройка сверху», либо «пристройка снизу». Первые спрашивают: «Думаешь, если ты Михалкова, тебе все можно?» А вторые превозносят. И чтобы на нормальное общение перестроиться, нужно время. Я люблю людей, мне они всегда интересны. Мне нравится задавать людям вопросы, нравится узнавать их. Я не делю их на нужных и ненужных. И даже когда я понимаю, что вкладываю в отношения гораздо больше, чем получаю от них, мне все равно кажется, что это правильно. Мир — абсолютное отражение наших убеждений. И если ты считаешь, что все вокруг воры и предатели, твой мир будет именно таким. Я в этом смысле счастливый человек, потому что все, что происходит вокруг меня, я воспринимаю как дар. Именно поэтому для меня вопрос, есть Бог или нет, не стоял даже в пубертатном периоде».

Михалкова добавила, что отношения с богом у неё не менялись с самого детства: «Моя вера самая что ни на есть детская. И в этом, мне кажется, и заключается мое счастье. Поэтому я, например, не понимаю историю с оскорблением чувства верующих. Как можно оскорбить того, кто верит? Что значит благочестивость: есть люди искушаемые и те, кто не знает, что их искушают в принципе. Так вот я, кажется, даже никогда и не знала, что меня искушают. И в самые тяжелые и несправедливые моменты в моей жизни я никогда не ставила наличие Бога под сомнение».
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«Меня не смущает такое понятие, как потомственность»: Анна Михалкова о семье и актёрском призвании фотографии
«Меня не смущает такое понятие, как потомственность»: Анна Михалкова о семье и актёрском призвании фотографии
«Меня не смущает такое понятие, как потомственность»: Анна Михалкова о семье и актёрском призвании фотографии
«Меня не смущает такое понятие, как потомственность»: Анна Михалкова о семье и актёрском призвании фотографии
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