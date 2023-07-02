«Меня не смущает такое понятие, как потомственность»: Анна Михалкова о семье и актёрском призвании

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И дело не в семейных связях

«Я очень люблю кино папы»: Анна Михалкова о творчестве Никиты Михалкова

«Важно исключить эгоизм и не заниматься политическим пиаром»: Янина Студилина о разводе с Александром Роднянским-младшим

У актёра диагностировали пограничное расстройство личности и ПТСР

Пит Дэвидсон попал в рехаб из-за расстройств с психикой

2 июля

Эзру Миллера оправдали по делу о домогательствах к несовершеннолетней

В прошлом году его обвинили в неподобающем поведении по отношению к 12-летней Токате Айрон Айз