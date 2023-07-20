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В Иране актрису приговорили к двум годам тюрьмы условно за отказ носить хиджаб

20 июля
2023 год

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20 июля 2023
В Иране суд приговорил актрису Афсане Байеган, известную по сериалу «Страсть к полётам», к двум годам лишения свободы условно за отказ от ношения хиджаба. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на иранское агенство Fars.

В Иране актрису приговорили к двум годам тюрьмы условно за отказ носить хиджаб

62-летняя актриса участвовала в киноцеремонии, на которую пришла в шляпе, а затем выложила фотографию без хиджаба в социальных сетях. По закону женщины в Иране обязаны покрывать голову и шею в общественных местах с момента Исламской революции 1979 года. Суд также обязал Афсане посещать психологический центр «для лечения психического расстройства, связанного с антисемейными настроениями», и представить справку о состоянии здоровья после лечения. В течение двух лет актриса не сможет выезжать из страны и пользоваться интернетом. Приговор получил отсрочку в пять лет.

Актриса присоединилась к прошлогодним акциями протеста, вызванными гибелью 22-летней Махсы Амини, которая скончалась после ареста за неправильное ношение хиджаба.
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В Иране актрису приговорили к двум годам тюрьмы условно за отказ носить хиджаб фотографии
В Иране актрису приговорили к двум годам тюрьмы условно за отказ носить хиджаб фотографии
В Иране актрису приговорили к двум годам тюрьмы условно за отказ носить хиджаб фотографии
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