В Иране актрису приговорили к двум годам тюрьмы условно за отказ носить хиджаб

В Иране суд приговорил актрису Афсане Байеган
, известную по сериалу «Страсть к полётам», к двум годам лишения свободы условно за отказ от ношения хиджаба. Об этом сообщает
NDTV со ссылкой на иранское агенство Fars.
62-летняя актриса участвовала в киноцеремонии, на которую пришла в шляпе, а затем выложила фотографию без хиджаба в социальных сетях. По закону женщины в Иране обязаны покрывать голову и шею в общественных местах с момента Исламской революции 1979 года. Суд также обязал Афсане посещать психологический центр «для лечения психического расстройства, связанного с антисемейными настроениями», и представить справку о состоянии здоровья после лечения. В течение двух лет актриса не сможет выезжать из страны и пользоваться интернетом. Приговор получил отсрочку в пять лет.
Актриса присоединилась к прошлогодним акциями протеста, вызванными гибелью 22-летней Махсы Амини, которая скончалась после ареста за неправильное ношение хиджаба.
обсуждение >>