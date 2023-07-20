65-летний Дольф Лундгрен
женился на своей 27-летней возлюбленной Эмме Крокдал
. В беседе с изданием People пара заявила
, что их свадьба прошла на вилле в Греции. Гостей было немного – только члены семьи и близкие друзья.
«Из-за коронавируса и долгого сложного лечения нам много раз приходилось откладывать наши планы пожениться. Мы почувствовали, что наконец настало подходящее время, чтобы праздновать любовь, жизнь и счастье — в стране богов»
, – сказали они. Дольф Лундгрен и Эмма Крокдал, тренер по фитнесу, начали встречаться в 2015 году вскоре после того, как у актёра диагностировали рак
. В 2020 году они обручились. Лундгрен уже был женат на дизайнере ювелирных украшений Анетт Квиберг. В браке у них родились две дочери.
обсуждение >>