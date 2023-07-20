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Дольф Лундгрен женился на своей 27-летней возлюбленной

20 июля
2023 год

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20 июля 2023
65-летний Дольф Лундгрен женился на своей 27-летней возлюбленной Эмме Крокдал. В беседе с изданием People пара заявила, что их свадьба прошла на вилле в Греции. Гостей было немного – только члены семьи и близкие друзья.

Дольф Лундгрен женился на своей 27-летней возлюбленной

«Из-за коронавируса и долгого сложного лечения нам много раз приходилось откладывать наши планы пожениться. Мы почувствовали, что наконец настало подходящее время, чтобы праздновать любовь, жизнь и счастье — в стране богов», – сказали они. Дольф Лундгрен и Эмма Крокдал, тренер по фитнесу, начали встречаться в 2015 году вскоре после того, как у актёра диагностировали рак. В 2020 году они обручились. Лундгрен уже был женат на дизайнере ювелирных украшений Анетт Квиберг. В браке у них родились две дочери.
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Дольф Лундгрен женился на своей 27-летней возлюбленной фотографии
Дольф Лундгрен женился на своей 27-летней возлюбленной фотографии
Дольф Лундгрен женился на своей 27-летней возлюбленной фотографии
Дольф Лундгрен женился на своей 27-летней возлюбленной фотографии
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