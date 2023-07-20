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Рене Зеллвегер выходит замуж за британского телеведущего

20 июля
2023 год

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20 июля 2023
54-летняя Рене Зеллвегер выходит замуж за 44-летнего британского телеведущего Анта Энстида. Возлюбленные планируют сыграть тайную свадьбу – о предстоящем торжестве сообщил близкий друг пары, официальных комментариев актриса и её партнёр не давали.

Рене Зеллвегер выходит замуж за британского телеведущего
фото: Рене Зеллвегер и Ант Энстид

«Она рассказывала об организации свадьбы, всё будет очень сдержанно. Её отношения с Антом очень крепкие, они безумно влюблены друг в друга и не могут дождаться, чтобы пожениться», – сообщил инсайдер. Новость появилась после того как Ант впервые опубликовал совместное фото с Рене и своими старшими детьми, сыном Арчи и дочерью Амели. Сами знаменитости хранят молчание о своих отношениях и стараются не привлекать к себе внимание.

Рене Зеллвегер выходит замуж за британского телеведущего
фото: Рене Зеллвегер и Ант Энстид с его детьми

О романе Рене Зеллвегер и Анта Энстида стало известно в 2021 году, но телеведущий рассказывал, что встречаться они начали раньше. Для Рене этот брак станет вторым, а для Анта – третьим. От первых двух браков он воспитывает троих детей.
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Рене Зеллвегер

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Рене Зеллвегер выходит замуж за британского телеведущего фотографии
Рене Зеллвегер выходит замуж за британского телеведущего фотографии
Рене Зеллвегер выходит замуж за британского телеведущего фотографии
Рене Зеллвегер выходит замуж за британского телеведущего фотографии
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