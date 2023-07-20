Рене Зеллвегер выходит замуж за британского телеведущего

54-летняя Рене Зеллвегер выходит замуж за 44-летнего британского телеведущего Анта Энстида. Возлюбленные планируют сыграть тайную свадьбу – о предстоящем торжестве сообщил близкий друг пары, официальных комментариев актриса и её партнёр не давали.
фото: Рене Зеллвегер и Ант Энстид
«Она рассказывала об организации свадьбы, всё будет очень сдержанно. Её отношения с Антом очень крепкие, они безумно влюблены друг в друга и не могут дождаться, чтобы пожениться», – сообщил инсайдер. Новость появилась после того как Ант впервые опубликовал совместное фото с Рене и своими старшими детьми, сыном Арчи и дочерью Амели. Сами знаменитости хранят молчание о своих отношениях и стараются не привлекать к себе внимание.
фото: Рене Зеллвегер и Ант Энстид с его детьми
О романе Рене Зеллвегер и Анта Энстида стало известно в 2021 году, но телеведущий рассказывал, что встречаться они начали раньше. Для Рене этот брак станет вторым, а для Анта – третьим. От первых двух браков он воспитывает троих детей.
обсуждение >>