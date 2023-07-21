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Деконструкция «1492: Завоевание рая»
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Битва мажоров: Константин Крюков, Николай Расторгуев и Ирина Пегова

21 июля
2023 год

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21 июля 2023

Вчера в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера комедии «За Палыча!» – весёлой истории о том, как братство десантников и любовь самой классной девушки на свете заставляют избалованного мажора пересмотреть свои жизненные цели и встать на защиту старого дедовского дома. Первыми фильм посмотрели Алексей Чадов, Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Екатерина Лисина, Валерий Баринов, Константин Крюков, Николай Расторгуев, Станислав Бондаренко и другие.

Битва мажоров: Константин Крюков, Николай Расторгуев и Ирина Пегова
фото: Константин Крюков

Битва мажоров: Константин Крюков, Николай Расторгуев и Ирина Пегова
фото: Алексей Чадов со спутницей

Битва мажоров: Константин Крюков, Николай Расторгуев и Ирина Пегова
фото: Сергей Шакуров

Битва мажоров: Константин Крюков, Николай Расторгуев и Ирина Пегова
фото: Ирина Пегова

Битва мажоров: Константин Крюков, Николай Расторгуев и Ирина Пегова
фото: Николай Расторгуев

Битва мажоров: Константин Крюков, Николай Расторгуев и Ирина Пегова
фото: Валерий Баринов

Битва мажоров: Константин Крюков, Николай Расторгуев и Ирина Пегова
фото: Ольга Ефремова

Битва мажоров: Константин Крюков, Николай Расторгуев и Ирина Пегова
фото: Евгений Зарубин

Битва мажоров: Константин Крюков, Николай Расторгуев и Ирина Пегова
фото: Станислав Бондаренко с супругой

Битва мажоров: Константин Крюков, Николай Расторгуев и Ирина Пегова
фото: Кристина Маркова

Битва мажоров: Константин Крюков, Николай Расторгуев и Ирина Пегова
фото: Екатерина Лисина

Битва мажоров: Константин Крюков, Николай Расторгуев и Ирина Пегова
фото: Максим Коновалов с дочерью

На широкий экран фильм «За Палыча!» выходит 27 июля.
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Деконструкция «1492: Завоевание рая»

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