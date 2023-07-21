Битва мажоров: Константин Крюков, Николай Расторгуев и Ирина Пегова

«Разрешите обратиться»: Как возникают оборотни в погонах
И причем здесь Фандорин с Человеком-пауком
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Вчера в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера комедии «За Палыча!» – весёлой истории о том, как братство десантников и любовь самой классной девушки на свете заставляют избалованного мажора пересмотреть свои жизненные цели и встать на защиту старого дедовского дома. Первыми фильм посмотрели Алексей Чадов, Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Екатерина Лисина, Валерий Баринов, Константин Крюков, Николай Расторгуев, Станислав Бондаренко и другие.
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