«Никакого ботокса»: Сальма Хайек поделилась секретами подтянутой кожи

56-летняя Сальма Хайек
стала гостьей подкаста Let’s Talk Off Camera
и поделилась секретами ухода за кожей. Актриса не относится к обширному кругу любителей инвазивной косметологии и честно призналась, что никогда не колола ботокс.
Главный секрет молодости актрисы состоит в «регулярных медитациях», которые она разработала специально для себя: «Из-за особенностей моего организма и проблем со здоровьем я разработала необычную медитацию, которую постоянно развиваю»
, – сказала Сальма.
Медитировать Сальма может по несколько часов в день, чтобы ощутить необходимую ей энергию: «Она движется и танцует внутри вас, вызывая различные чувства и ощущения. Поэтому я часто экспериментирую со сторонними звуками»
, – поделилась актриса. Как только Хайек временно перестаёт медитировать, то, по её мнению, кожа на лице и теле сразу становится более дряблой.
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