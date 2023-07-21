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«Никакого ботокса»: Сальма Хайек поделилась секретами подтянутой кожи

21 июля
2023 год

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21 июля 2023
56-летняя Сальма Хайек стала гостьей подкаста Let’s Talk Off Camera и поделилась секретами ухода за кожей. Актриса не относится к обширному кругу любителей инвазивной косметологии и честно призналась, что никогда не колола ботокс.

«Никакого ботокса»: Сальма Хайек поделилась секретами подтянутой кожи

Главный секрет молодости актрисы состоит в «регулярных медитациях», которые она разработала специально для себя: «Из-за особенностей моего организма и проблем со здоровьем я разработала необычную медитацию, которую постоянно развиваю», – сказала Сальма.

«Никакого ботокса»: Сальма Хайек поделилась секретами подтянутой кожи

Медитировать Сальма может по несколько часов в день, чтобы ощутить необходимую ей энергию: «Она движется и танцует внутри вас, вызывая различные чувства и ощущения. Поэтому я часто экспериментирую со сторонними звуками», – поделилась актриса. Как только Хайек временно перестаёт медитировать, то, по её мнению, кожа на лице и теле сразу становится более дряблой.
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«Никакого ботокса»: Сальма Хайек поделилась секретами подтянутой кожи фотографии
«Никакого ботокса»: Сальма Хайек поделилась секретами подтянутой кожи фотографии
«Никакого ботокса»: Сальма Хайек поделилась секретами подтянутой кожи фотографии
«Никакого ботокса»: Сальма Хайек поделилась секретами подтянутой кожи фотографии
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