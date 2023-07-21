«Он ушёл с сумкой вещей, ничего не взял»: Татьяна Арнтгольц о разводе с Иваном Жидковым

Арнтгольц призналась, что готовилась к скандалам и ссорам, но Жидков проявил мудрость и им удалось сохранить дружеские отношения: «Он ушёл с сумкой вещей, ничего не взял. Больше было эмоций с моей стороны: что-то он сделает не так, поведёт себя неверно. Но я ему очень благодарна, он в тот момент был мудрее меня, благодаря ему мы выстроили хорошие отношения».
В браке у Татьяны и Ивана родилась дочка Маша, которой сейчас 13 лет. Актриса отметила, что Жидков окружил Машу заботой и теплотой и проводит с ней много времени: «Он замечательный папа, никогда не стоял вопрос денег на ребёнка, помощи. Наоборот, я его торможу: «Она маленькая, зачем ей такие вещи?» Маша купается в любви».
фото: Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков с дочерью Машей
А вот с новой возлюбленной Жидков бывшую жену пока не познакомил. Сейчас актёр встречается с девушкой по имени Мария, которая на 17 лет его моложе: «Пока он не познакомил меня с новой девушкой, видимо, боятся. А чего боятся? Очень хочу, чтобы Ваня был счастлив, переживаю за него. Он заслуживает счастья, он очень семейный парень, для него семья на первом месте. Почему у нас не получилось? Это просто тот вариант, когда мы очень разные. Когда мы женились, то все было очень быстро. Машка желанный ребенок… Но потом поняли, насколько мы разные», – рассказала Татьяна.
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