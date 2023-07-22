«Меня никто не спрашивал о домашнем насилии. А зря»: Кристина Асмус рассказала о пережитых побоях

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21 июля

«Он ушёл с сумкой вещей, ничего не взял»: Татьяна Арнтгольц о разводе с Иваном Жидковым

Экс-супруги смогли сохранить приятельские отношения, но с новой избранницей бывшего мужа актриса пока не знакома