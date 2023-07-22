«Меня никто не спрашивал о домашнем насилии. А зря»: Кристина Асмус рассказала о пережитых побоях

Кристина Асмус стала гостьей нового подкаста «Прослушка», в котором рассказала о роли в новом сериале «Райцентр», отчислении из Школы-студии МХАТ и честности в общении с ребёнком. Под конец интервью ведущий подкаста Сергей Штоль спросил у Кристины, есть ли какой-то вопрос, который ей никогда не задают, но на который ей хотелось бы ответить. После некоторой паузы, актриса призналась, что есть две темы, которые ей хотелось бы обсудить. И одна из них - домашнее насилие.
«Я нигде про это не говорила. Я, наверное, не готова полноценно сейчас эту тему обсудить. Но я хочу её поднять. Меня никогда не спрашивали о домашнем насилии. И зря. Потому что я с ним сталкивалась. Полтора года я была в отношениях с жестоким маньяком-абьюзером. Это не про «ой, он токсичный человек, сказал, что я плохо в кино сыграла и плохо рубашку погладила, он меня абьюзит». Нет. Он бил как не в себя. И мне важно об этом поговорить, но вот сейчас все эти metoo, харассмент, домашнее насилие - это, знаешь, как люди воспринимают? «Ой, чтоб о ней вспомнили». Или: «А где вы были, почему сейчас?» Ну я выросла в 90-е - запрет на чувства. Мне при папе нельзя было колготки на скамейку положить, потому что «это же нижнее бельё, нельзя, с ума сошла?!» Плакать нельзя. Сказать, что больно или не нравится - нельзя. И вот нас так воспитывали - мы терпели, всегда терпели. И вот это «сама виновата». И когда со мной эта ситуация происходила, я не могла прийти ни к кому: ни к однокурсникам, ни к подругам, ни к родителям. Мне было страшно, что меня осудят, что я сама виновата. Я была наедине со своей проблемой. А сейчас вот я хочу сказать и я представляю, что скажут зрители: «хайп, скандальная актриса, очередной скандал, да тебе нужно внимание, ой, да было ли это на самом деле». А мне кажется, об этом нужно говорить, чтобы какая-нибудь девочка посмотрела и спасла себя. Чтобы настал тот день, когда профилактика домашнего насилия проходила бы [на постоянной основе]. Страшно об этом говорить - вот я сейчас говорю и у меня губы дрожат, я сдерживаюсь, чтобы не разрыдаться. Об этом тяжело говорить. Это больно. Это живёт со мной, я не могу от этого избавиться. Я не могу полноценно жить, потому что этот человек, который выжил, сидит во мне до сих пор и не может плечи расправить. Не может до конца выздороветь. Я не выздоровела».
Осознавая необходимость встречи с психотерапевтом, актриса, тем не менее, оттягивает этот момент, памятуя о заповеди преподавателя, посоветовавшего всю свою боль и обиды пускать «в материал». Но и «материал» не всегда поддаётся.
«Вот Даша Мельникова, подружка моя, мы вместе в театре работаем, говорит: «Да ты сама себе психотерапевт, да ты сама любую ситуацию можешь проработать». Нет. Мне нужен специалист. Мне нужно проработать свою проблему с родителями, с насилием…Всю свою боль я несу «в материал» - в свои роли. Но не смогла я согласиться на роль в сериале «Бесит», где поднимается тема домашнего насилия. Хотя должна была. Мне есть о чём сказать, но я не смогла, я отказалась».
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