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«Мне больно, грустно, одиноко. Мне мама нужна»: Кристина Асмус о сложных отношениях с родителями

22 июля
2023 год

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22 июля 2023

В 2019 году, переживая бурную реакцию зрителей на фильм «Текст», Кристина Асмус дала эмоциональное интервью в эфире радио «Energy», в котором затронула тему сложных отношений с родителями. Актриса призналась тогда, что тема эта для неё крайне болезненная, и что с родителями она не близка и почти не общается. О своём детстве Асмус рассказывает мало, но из различных обмолвок и фраз становится понятно, что Кристина и её сёстры росли в условиях спортивной муштры и дефицита ласки.

В новом интервью для подкаста «Прослушка» Кристина вновь затронула тему отношений с родителями, когда ведущий Сергей Штоль спросил её, о чём бы ей самой хотелось поговорить.

«Мне больно, грустно, одиноко. Мне мама нужна»: Кристина Асмус о сложных отношениях с родителями
фото: Кристина с родителями

«Я про это уже говорила, но не говорила в подробностях - о родителях своих. О недолюбленности. О том, что ты рожаешь детей, и их надо любить. Детей надо любить. Нельзя говорить, что «мы вас родили, чтобы двухкомнатную квартиру получить». Нельзя детей бить. Нельзя говорить детям «Нельзя! Вот потому что нельзя!» Объясни, почему нельзя, почему нет. Надо в ребёнка верить, каким бы он ни был, он всегда самый лучший. Это твой ребёнок, твоё отражение. Иначе это ты что-то не сделал, не доработал, если с ним что-то не так. Не нужно, чтобы твой ребёнок тратил время и деньги на психотерапевтов, когда вырастет. Хотя я не общаюсь с [психотерапевтом], но мне бы надо очень. Родители - больная для меня тема. Мне хочется всем родителям сказать: ну держите себя в руках, ну старайтесь, ну пожалуйста. Над этими отношениями надо работать! Я ничего толком не рассказываю, ни о каких событиях детства. Я боюсь этого осуждения: «как ты можешь такое говорить, она же твоя мама». А если хочешь наладить отношения - «иди сама». Ну а мне кажется, это обоюдная работа. И родители должны протянуть эту руку. Сделай ко мне шаг и я к тебе десять сделаю. Это важно. Я сама мама. И у меня три сестры. И мои родители ещё живы. И я хочу этот вопрос решить. И хочу на эту тему говорить публично. Если мы «лидеры мнений», хочу обратиться к некоторым родителям, ко взрослым родителям, у которых взрослые дети: давайте, решайте эту проблему!»

«Мне больно, грустно, одиноко. Мне мама нужна»: Кристина Асмус о сложных отношениях с родителями
фото: Кристина Асмус в спектакле "Вернувшиеся"

«Я играла в иммерсивном спектакле «Вернувшиеся» и у меня там был монолог. Там есть такой момент, когда ты запираешь комнату и остаёшься со зрителем один на один. Там зрители ходят в масках, и ты снимаешь с него маску и играешь только для него. И у меня был монолог - он как бы про мою героиню, но и про меня. Я сама его написала про мою маму. 90 процентов зрителей рыдали. Их вот так вот трясло, потому что узнают. Потому что про семью и про родителей всегда больно. Об этом говорить надо. И со старшим поколением, и с молодняком, которые собираются рожать».

«Мама - главный человек в моей жизни. Мы не общаемся уже долгое время. Совсем. Совсем. Мне больно, грустно, одиноко. Мне мама нужна. Она такая важная. Вот этот перфекционизм мой - это мама, которая сидит где-то у меня в спинном мозге и говорит: «Кристин, у тебя не получится, ты не сделаешь». И поэтому я каждый раз: нет, ну надо лучше, надо сильнее, надо… Я всё время какая-то не такая, со мной что-то не то и «недо». Этот перфекционизм меня сжигает. Невозможно в этом стрессе всё время жить, это тяжело».

«Мне больно, грустно, одиноко. Мне мама нужна»: Кристина Асмус о сложных отношениях с родителями
фото: Кристина с родителями и сёстрами

По словам актрисы, именно сложная семейная история побудила её искать взаимности у зрителей. «Я вот сегодня утром была на интервью и меня спросили, когда и почему я решила стать актрисой. И я сказала, что, наверное, это сублимированное желание от недолюбленности в детстве. Я вообще занималась спортом, у нас было достаточно деспотичное воспитание, у нас не включался телевизор, мы не ходили на постановки. Но я просто хотела быть актрисой, сколько себя помню. В 5, в 6, в 7 лет я осмыслено об этом мечтала. По головке меня не гладили, мама впервые в жизни осмысленно сказала мне, что она меня любит, когда мне был 21 год. Я была очень недолюбленным ребёнком. И мне кажется, что мне этого сильно не хватало и хотелось от зрителей аплодисментов и поклонов. Мне хотелось обожания, восхищения уважения, не знаю… Дополучить от зрителей то, чего мне не хватало в детстве».

«Мне больно, грустно, одиноко. Мне мама нужна»: Кристина Асмус о сложных отношениях с родителями
фото: Кристина с папой и младшей сестрой

Месяц назад актриса опубликовала в соцсетях архивный снимок 1995 года, на котором она позирует вместе с папой и младшей сестрой на фоне Московского зоопарка. В подписи к фотографии Кристина призналась, что никогда не чувствовала нежности от отца, но при этом всегда знала, какую жертву он приносит ради семьи.

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«Мне больно, грустно, одиноко. Мне мама нужна»: Кристина Асмус о сложных отношениях с родителями фотографии
«Мне больно, грустно, одиноко. Мне мама нужна»: Кристина Асмус о сложных отношениях с родителями фотографии
«Мне больно, грустно, одиноко. Мне мама нужна»: Кристина Асмус о сложных отношениях с родителями фотографии
«Мне больно, грустно, одиноко. Мне мама нужна»: Кристина Асмус о сложных отношениях с родителями фотографии
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