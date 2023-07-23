«Вместе со мной Райкин отчислил Прилучного, Самбурскую и Макаревича»: Кристина Асмус о педагогических ошибках

«Райкин дал мне психолога на одну сессию, мы встречались с ним в кафе, потому что у меня был эмоциональный удар, когда меня отчислили. Я не ожидала, что меня отчислят, я думала, со мной этого не случится. У меня была истерика, я рыдала, не могла успокоиться. У меня земля ушла из под ног. В меня не верили одноклассники, мама говорила: «Актриса, ахахаха, иди в магазин работай». А я знаю, что у меня получится. В меня ни один человек не верил, ни один. И меня отчислили. И мне нужно возвращаться в Московскую область, в город Королёв, работать в королёвском ТЮЗе, жить у родителей, просить у них денег. И продолжать быть побитой собачонкой и смириться с тем, что, может, я и правда никто».
Однако в 2008 году Кристина поступила в Щепкинское театральное училище на курс к Борису Клюеву, по окончании которого сразу стала служить в Театре имени Ермоловой. Ещё во время учёбы актриса получила роль в популярном сериале «Интерны» и прославилась на всю страну. Однако история с отчислением с курса Райкина не отпускала её на протяжении почти 20 лет. Актриса отметила, что распространённое мнение о профнепригодности артистов, которых отчисляют из вузов, разбивается о статистику.
«Отчисления были просто массовые. У Константина Райкина я училась недолго, полгода. И через полгода нас отчислили - 12 человек. Полкурса. Есть ярлыки, которые мы вешаем: если актёра выгнали из творческого вуза, значит он бездарный. Профнепригоден. Но часто бывает так, что педагог не сумел разглядеть. Бывает из-за дисциплины. Или человек пил. Или оскорбил педагога. Бывает разное. К слову, вместе со мной Райкин отчислил Григория Добрыгина, Павла Прилучного, Аристарха Венеса, Настасью Самбурскую и Ивана Макаревича. Это все мои однокурсники, которых Райкин отчислил в первый же год. Так что можно ли считать отчисление показателем?
Когда я училась у Райкина, это был 2005 год. Это было почти 20 лет назад и я с тех пор не видела Константина Аркадьевича ни разу. Несколько лет назад я репетировала с Евгением Марчелли в театре спектакль «Дачники». В любом театре при подготовке к спектаклю сначала идёт «застольный» период: мы читаем, разбираем, говорим про роли, про спектакль, каким я его вижу, какие костюмы и так далее. Этому периоду посвящаются где-то недели три. И в этот «застольный»период Женя сказал, что до этого он выпускал спектакль у Райкина. И Райкин как-то ему сказал такую фразу: «Бывает, что педагог ошибается. Ну не разглядел он что-то в студенте. А потом проходит время и этот студент «взрывает» сумасшедшим образом. Например, Кристина Асмус». Это было несколько лет назад».
фото: Кристина Асмус
Окончательно Кристину «отпустила» история с отчислением только пару лет назад, когда режиссёр лично признал свою ошибку. «Пару лет назад мой любимый мужчина, которого зовут Рома, снял мне на день рождения фильм, где важные для меня люди говорят про меня какие-то слова. Там были разные люди, и в том числе Мария Евгеньевна Велехова, которая у меня преподавала и натаскивала нас на дисциплину. Она говорит: «Ну вот Райкин её выгнал. А что вот, интересно, он сейчас думает?» И появляется Райкин. Я не поверила сначала. Он сказал: «Ну что вы хотите от меня услышать? Ну что? Был неправ!» Для меня очень важно было этот эмоциональный гештальт закрыть. Потому что я в тот момент поступила в три вуза: в ГИТИС, во ВГИК и в Школу-студию МХАТ к Райкину. Я его боготворила, хотела у него учиться, закончить эту мастерскую, и мне было больно от того, что он в меня не поверил и не довёл меня до конца. Но он как будто продолжал быть моим учителем. Вопреки. Мне кажется, что если бы я закончила Школу-студию МХАТ, моя жизнь сложилась бы иначе. Мне кажется, мне было очень важно доказать именно ему, что я чего-то стою в профессиональном плане. Чтобы он всё-таки в меня поверил. И вот это было важно, когда он сказал: я слежу, я смотрю, я горжусь».
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