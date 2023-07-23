«Вместе со мной Райкин отчислил Прилучного, Самбурскую и Макаревича»: Кристина Асмус о педагогических ошибках

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22 июля «Мне больно, грустно, одиноко. Мне мама нужна»: Кристина Асмус о сложных отношениях с родителями Актриса призналась, что тема семьи - самая болезненная для неё

22 июля «Меня никто не спрашивал о домашнем насилии. А зря»: Кристина Асмус рассказала о пережитых побоях И о причинах, по которым женщинам страшно об этом говорить

21 июля «Он ушёл с сумкой вещей, ничего не взял»: Татьяна Арнтгольц о разводе с Иваном Жидковым Экс-супруги смогли сохранить приятельские отношения, но с новой избранницей бывшего мужа актриса пока не знакома