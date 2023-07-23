Игра в куклу: Все наряды Марго Робби в стиле Барби

Марго Робби и Райан Гослинг с апреля не снимали розовое, рекламируя долгожданный фильм «Барби». Жертвоприношение сработало - фильм начал бить рекорды по кассовым сборам в первый же день выхода в прокат. Обилие розового - не единственный принцип, которым руководствовался стилист Марго Робби Эндрю Мукамал, работавший над образами актрисы для красных дорожек и прочих мероприятий, связанных с рекламой фильма. Одевая актрису, стилист работал с крупнейшими домами моды и вдохновлялся оригинальными моделями кукол, воссоздавая конкретные наряды.
На фото-колле в Лос-Анджелесе Эндрю нарядил Марго в платье Valentino, смутно напоминающее платье модели 2015 года.
фото: Марго на фото-колле в Лос-Анджелесе
На премьере в Лос-Анджелесе Марго появилась в наряде Schiaparelli, копирующем платье Барби 1960 года.
фото: Марго на премьере в Лос-Анджелесе
На фотоколле перед премьерой в Мехико Марго появилась в миниплатье Pucci, и все мы сразу вспомнили ту самую Совершенно волосатую Барби 1992 года выпуска.
фото: Марго на фото-колле в Мехико
А вот на саму премьеру Марго появилась в кожаном платье Balmain с серебряным поясом и гигантскими серьгами - образ того же 1992 года.
фото: Марго на премьере в Мехико
На пресс-конференции в Сеуле наряд Марго перенёс нас в далёкий 1964, в котором вышла модель «Sparkling pink», она же «Игристо-розовая».
фото: Марго на пресс-конференции в Сеуле
На премьере в Сеуле Марго пришла в образе Деловой Барби, Не Забывающей Веселиться. Модель 1985 года «Day-to-night» можно было бы перевести как «С корабля на бал». Строившая карьеру Барби была оснащена скромным дневным костюмом (к которому прилагались федора, портфель и главный символ серьёзности - калькулятор) и легкомысленным вечерним комплектом из блестящего топа и пышной юбки. Эти костюмы для Марго воссоздал модный дом Versace.
фото: Марго на премьере в Сеуле
фото: Марго на премьере в Сеуле
На промо-гастролях в Сиднее актриса надела мини-платье от Herve Leger в чёрно-белую полоску, в котором без труда угадывалась отсылка к самой первой оригинальной модели Барби 1959 года.
фото: Марго в Сиднее
На лондонской премьере Марго появилась в наряде Vivienne Westwood - шикарной реплике платья для модели 1960 года «Enchanted Evening».
фото: Марго на премьере в Лондоне
Игра «Одень Марго» длилась три месяца (впервые актриса появилась в образе Барби на презентации фильма на CinemaCon в апреле) и не ограничивалась конкретными референсами. Эндрю дал волю фантазии и даже поэкспериментировал с цветом. И судя по статистике, самым подходящим брендом для любительниц «барбикора» является Versace.
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