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Игра в куклу: Все наряды Марго Робби в стиле Барби

23 июля
2023 год

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23 июля 2023
Марго Робби и Райан Гослинг с апреля не снимали розовое, рекламируя долгожданный фильм «Барби». Жертвоприношение сработало - фильм начал бить рекорды по кассовым сборам в первый же день выхода в прокат. Обилие розового - не единственный принцип, которым руководствовался стилист Марго Робби Эндрю Мукамал, работавший над образами актрисы для красных дорожек и прочих мероприятий, связанных с рекламой фильма. Одевая актрису, стилист работал с крупнейшими домами моды и вдохновлялся оригинальными моделями кукол, воссоздавая конкретные наряды.

На фото-колле в Лос-Анджелесе Эндрю нарядил Марго в платье Valentino, смутно напоминающее платье модели 2015 года.

Игра в куклу: Все наряды Марго Робби в стиле Барби
фото: Марго на фото-колле в Лос-Анджелесе

На премьере в Лос-Анджелесе Марго появилась в наряде Schiaparelli, копирующем платье Барби 1960 года.

Игра в куклу: Все наряды Марго Робби в стиле Барби
фото: Марго на премьере в Лос-Анджелесе

На фотоколле перед премьерой в Мехико Марго появилась в миниплатье Pucci, и все мы сразу вспомнили ту самую Совершенно волосатую Барби 1992 года выпуска.

Игра в куклу: Все наряды Марго Робби в стиле Барби
фото: Марго на фото-колле в Мехико

А вот на саму премьеру Марго появилась в кожаном платье Balmain с серебряным поясом и гигантскими серьгами - образ того же 1992 года.

Игра в куклу: Все наряды Марго Робби в стиле Барби
фото: Марго на премьере в Мехико

На пресс-конференции в Сеуле наряд Марго перенёс нас в далёкий 1964, в котором вышла модель «Sparkling pink», она же «Игристо-розовая».

Игра в куклу: Все наряды Марго Робби в стиле Барби
фото: Марго на пресс-конференции в Сеуле

На премьере в Сеуле Марго пришла в образе Деловой Барби, Не Забывающей Веселиться. Модель 1985 года «Day-to-night» можно было бы перевести как «С корабля на бал». Строившая карьеру Барби была оснащена скромным дневным костюмом (к которому прилагались федора, портфель и главный символ серьёзности - калькулятор) и легкомысленным вечерним комплектом из блестящего топа и пышной юбки. Эти костюмы для Марго воссоздал модный дом Versace.

Игра в куклу: Все наряды Марго Робби в стиле Барби
фото: Марго на премьере в Сеуле

Игра в куклу: Все наряды Марго Робби в стиле Барби
фото: Марго на премьере в Сеуле

На промо-гастролях в Сиднее актриса надела мини-платье от Herve Leger в чёрно-белую полоску, в котором без труда угадывалась отсылка к самой первой оригинальной модели Барби 1959 года.

Игра в куклу: Все наряды Марго Робби в стиле Барби
фото: Марго в Сиднее

На лондонской премьере Марго появилась в наряде Vivienne Westwood - шикарной реплике платья для модели 1960 года «Enchanted Evening».

Игра в куклу: Все наряды Марго Робби в стиле Барби
фото: Марго на премьере в Лондоне

Игра «Одень Марго» длилась три месяца (впервые актриса появилась в образе Барби на презентации фильма на CinemaCon в апреле) и не ограничивалась конкретными референсами. Эндрю дал волю фантазии и даже поэкспериментировал с цветом. И судя по статистике, самым подходящим брендом для любительниц «барбикора» является Versace.

Игра в куклу: Все наряды Марго Робби в стиле Барби
фото: Марго на CinemaCon в Prada

Игра в куклу: Все наряды Марго Робби в стиле Барби
фото: Марго в Bottega Veneta

Игра в куклу: Все наряды Марго Робби в стиле Барби
фото: Марго в Versace Осень-зима 1994

Игра в куклу: Все наряды Марго Робби в стиле Барби
фото: Марго в Atelier Versace осень-зима 1994

Игра в куклу: Все наряды Марго Робби в стиле Барби
фото: Марго в Versace

Игра в куклу: Все наряды Марго Робби в стиле Барби
фото: Марго в Versace
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обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   23.07.2023 - 15:09
Отлично подобрали на роль. Реальная красотка, образы идеально ложатся. И надо же столько воплотить в жизнь. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Игра в куклу: Все наряды Марго Робби в стиле Барби фотографии
Игра в куклу: Все наряды Марго Робби в стиле Барби фотографии
Игра в куклу: Все наряды Марго Робби в стиле Барби фотографии
Игра в куклу: Все наряды Марго Робби в стиле Барби фотографии
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