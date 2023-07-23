«Я много матерюсь»: Кристина Асмус о вредных привычках и воспитании дочери

Кристина Асмус
и её бывший муж Гарик Харламов
воспитывают 9-летнюю дочь Настю. У Насти, согласно статистике, есть все шансы продолжить дело родителей или хотя бы попытаться сделать актёрскую карьеру. Но как любая мать-актриса, Кристина очень не хочет такой участи для своего ребёнка. В интервью подкасту «Прослушка»
Кристина расписала все ужасы актёрской жизни, а также рассказала о принципах воспитания дочери.
«Я очень боюсь, что она насмотрится этой «прекрасной» жизни. Всем кажется, что жизнь актёрская такая интересная. Ты выпускаешься из вуза и тебя сразу встречают папарацци, цветы, автографы, куча предложений. Это не так. Большинство моих однокурсников не работает по профессии. Хорошо, не большинство, но многие. Кто стоматолог, кто кондитер, разъехались по другим городам, ушли из профессии. Несчастны очень многие. Нереализованы вообще. Многие всю жизнь в массовке играют. Это очень зависимая профессия - от вкуса режиссёра, от внешности, возраста, от многих факторов.
Я своей дочке желаю счастья и ментального здоровья. Мы же, актёры, все очень болезненные, раненые, мы же дети. Нам скажи «нет», а нам кажется, что нас бросают, от нас отказались. Нам плохо и мы болеем. Этих «нет» десятки и тысячи, мы состоим из этого. И поэтому я не хочу, чтобы дочка через это проходила, не хочу.
Дочка у меня много смотрит мультфильмов и много рисует. Недавно она сказала, что хочет быть мультипликатором. И я очень надеюсь, что это желание серьёзное. У меня в театре был случай: я пришла в Театр Ермоловой сразу после института, репетировала там спектакль «Язычники», у меня была главная роль. И познакомилась там с актёром. Он как-то был особенно добр ко мне, помогал, показывал что где. Встретил тепло. И через некоторое время я узнаю, что его фамилия Егор Харламов. Он мультипликатор, он даже был со своим мультиком в Каннах. Он невероятно талантливый человек-оркестр. Я позвонила ему неделю назад и говорю: «Егор, брат, возьми мою дочку в ученицы». И он согласился. У него студия есть в театре. Он там делает мультфильмы. Я очень надеюсь, что сложится этот дуэт и она у него поучится, а потом куда-то пойдёт дальше».
Актриса старается быть с дочерью максимально честной и не пытаться упростить себе задачу, прикрываясь хитростями и «безобидным» обманом и недомолвками. Но есть и вредные привычки, которые Кристина не может в себе изжить даже ради ребёнка.
«Я матерюсь, я много матерюсь. Я стараюсь этого не делать. Это моя ужасная привычка…Но если пи**ец, то как ты по-другому это скажешь? У меня был случай: Насте было три года и она сидела в нескольких метрах от меня. И я что-то воскликнула «Бл***!». И Настя закрыла уши и говорит: «Мама! Я ничего не слышу!» Я поняла, что ребёнок всё слышит, понимает и чувствует. Я стараюсь при ней не материться, но если мы про честность - всякое бывает. Бывают неприятные звонки и неприятные события. И я не делаю в этот момент вид, что я ничего не сказала и не пытаюсь понять, услышала она или нет. Я в этот момент говорю: «Насть, извини». Я понимаю, что она это знает. Ей девять лет, она, к сожалению, пользуется тиктоком. Я стараюсь донести до неё: «Давай ни в коем случае при старших, ни при учителях. Дома с подружками - пожалуйста. Но постарайся найти другие слова». И объясняю ей, насколько важно не материться, особенно ребёнку».
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