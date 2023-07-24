Николя Бедоса обвиняют в нескольких изнасилованиях и домогательствах

В то время как первые «жертвы» женского возмездия начали потихоньку выходить
из под подозрения на дымящиеся руины своей репутации, французский режиссёр, сценарист и актёр Николя Бедос
только начинает своё захватывающее приключение в зале суда. Французское издание «Mediapart»
опубликовало на днях новость о том, что прокуратура Парижа начала предварительное расследование по обвинению режиссёра в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. В следствии фигурируют четыре женщины, две из которых обратились с письмом в прокуратуру. Представитель прокуратуры подтвердил изданию «Variety»
, что расследование было начато 5 июля «после получения трёх отдельных жалоб на Бедоса». Адвокат Бедоса Джулия Минковски
отказалась от комментариев.
Одну из трёх жалоб подала актриса и сценаристка, пожелавшая сохранить анонимность в разговоре с Mediapart. Согласно её заявлениям, Бедос изнасиловал её в 1999 году - в то время режиссёр работал на крупнейшем французском телеканале Canal+ в качестве художественного консультанта и агента по поиску талантов. Пострадавшей на тот момент было 26 лет и она пыталась построить актёрскую карьеру, подрабатывая официанткой. Стоит отметить, что обвинение не может быть рассмотрено из-за истечения 20-летнего срока давности предполагаемого преступления. А вот жалоба другой женщины описывает события августа 2017 года: пострадавшая утверждает, что Бедос изнасиловал её во время отпуска в доме, который он арендовал со своей тогдашней возлюбленной.
Пострадавшие прервали своё молчание после того, как месяц назад стало известно, что ещё одна женщина обвинила Бедоса в сексуальном домогательстве, которое произошло 1 июня в одном из парижских клубов. Режиссёр якобы положил руку на промежность незнакомой женщины, за что и был арестован и задержан полицией. Бедосу предстоит судебное разбирательство по этому делу в феврале 2024 года. Сам режиссёр утверждает, что ничего не помнит и допускает, что подобное если и могло случится, то исключительно вследствие сильного воздействия алкоголя.
Николя Бедос известен как сценарист фильма «Любовь без пересадок»
и режиссёр фильмов «Он и Она»
, «Прекрасная эпоха»
и свежего «Маскарад»
, в котором после многолетнего перерыва снялась Изабель Аджани
. Режиссёр только что закончил снимать сериал «Альфонс» с Жаном Дюжарденом
в главной роли.
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