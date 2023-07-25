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«От злословия мне плохо»: Максим Аверин высказался о полемике вокруг уехавших из России артистов

25 июля
2023 год

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25 июля 2023

Актёр Максим Аверин дал большое интервью изданию «МК», в котором, среди прочего, ответил на вопрос об отношении к российским артистам, уехавшим из страны по политическим причинам. Аверин признался, что ему неприятно видеть и слышать оскорбления в адрес покинувших страну коллег, а практику запретов он считает ужасной.

«От злословия мне плохо»: Максим Аверин высказался о полемике вокруг уехавших из России артистов

«Я вообще считаю: зачем артистам высказываться в ситуации такого глобального периода, который мы переживаем сейчас? Периода переустройства мира. Зачем? Есть твое место, твой фронт, а фронт — это страна. Я должен этим заниматься, но лезть судить… Что меня раздражает от этих разговоров, так это: «Куда они уехали? Здесь они зарабатывают миллионы!» Все начинают оголтело это твердить… А оскорбления эти бесконечные! От злословия мне плохо. От споров. И этот постоянный вопрос: какие деньги они здесь зарабатывали? Не все же деньгами измеряется! Все-таки есть еще земля, твоя родина. Не везде хорошо. Я ездил по этому огромному миру, был практически везде. Везде собирал залы, я выступал для очень многих. Но я прекрасно понимал, что моя точка здесь. Нью-Йорк, Амстердам, Тель-Авив по нескольку раз Германия, Австралия. Но я всегда понимал, что здесь мое, здесь все будет продолжаться… Почему я сейчас не даю интервью… Мне говорят: «Ах, ты не высказываешься!» Да нечего высказывать. Я высказываю своей работой. За это время я продолжил свой труд, продолжил ездить по городам».

Аверин считает, что сейчас для России настало время единения и возврат к сохранению собственной культуры: «Сейчас время единения, Господи. Это такое счастье, что у нас появилась возможность сохранить свою землю, свою культуру, которую мы распродавали в 90-х годах. Всё же оказалось перепродано. И сейчас мы вспомнили про это, хотя и в других обстоятельствах, но всё равно слава богу».

«От злословия мне плохо»: Максим Аверин высказался о полемике вокруг уехавших из России артистов

Оценивать решение уехавших артистов Аверин отказывается: «У каждого свой путь. Боже упаси, не буду перечеркивать то, что мне нравилось в артистах, которые уехали […] Потеря вообще в том, что мы сейчас настолько… Как это правильно сказать… мы дезориентированы. И кто-то сорвался… Я не знаю, как это оценить, — из моих близких друзей никто такого шага не совершал. Поэтому мне проще про это говорить, для меня в этом вопросе нет чего-то личного. Но я не буду кого-то поддерживать или кого-то запрещать, боже упаси. Я не могу… Когда бы мой близкий друг высказывался негативно, наверное, мы бы с ним подрались, может быть, спорили. Я же не могу судить артиста по его эмоциям… Это, кстати, не всегда так бывает, что хороший артист и умный человек. Как и наоборот. Поэтому есть его творчество, и его я оцениваю. Я считаю, что это ужасно: давайте вырежем его из кино! Фильмы-то в чем виноваты»?

Сам актёр никогда и не рассматривал возможность переехать в другую страну вне зависимо от обстоятельств: «Я просто знал сразу, что я никогда не смогу дышать на другом языке, я просто не справлюсь с этим. Как я без этого? Без этого языка, без театра, без могил моих родных и любимых людей, как я… Я не смогу, никогда. Никогда! Это противоестественно. Меня не будет там. Я здесь пророс корнями в эти буквы, в эти картины, в эти улицы, в эти набережные. Для меня это единственный шанс на жизнь… Я — русский артист».
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«От злословия мне плохо»: Максим Аверин высказался о полемике вокруг уехавших из России артистов фотографии
«От злословия мне плохо»: Максим Аверин высказался о полемике вокруг уехавших из России артистов фотографии
«От злословия мне плохо»: Максим Аверин высказался о полемике вокруг уехавших из России артистов фотографии
«От злословия мне плохо»: Максим Аверин высказался о полемике вокруг уехавших из России артистов фотографии
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