Наоми Уоттс призналась, что пережила менопаузу в 36 лет

что почитать?

Главная тема Маленькая Элли, лысые ведьмы и говорящий Тотошка: как снимается новая версия «Волшебника Изумрудного города» Светлана Ходченкова в роли Бастинды, Дровосек Колокольников, а также множество компьютерной графики

Спутник телезрителя «Джобс. Империя соблазна»: Спасибо, что живой В ночь с 24 на 25 июля, 00:15, viju TV1000

Лайфстайл «Меня никто не спрашивал о домашнем насилии. А зря»: Кристина Асмус рассказала о пережитых побоях И о причинах, по которым женщинам страшно об этом говорить

Лайфстайл «Мне больно, грустно, одиноко. Мне мама нужна»: Кристина Асмус о сложных отношениях с родителями Актриса призналась, что тема семьи - самая болезненная для неё

Спутник телезрителя «Борец»: Чадов борется с акулой за веру 23 июля, 19:40, НТВ