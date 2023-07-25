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Наоми Уоттс призналась, что пережила менопаузу в 36 лет

25 июля
2023 год

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25 июля 2023
54-летняя Наоми Уоттс украсила собой обложку цифрового издания «Hello!», в интервью которому призналась, что пережила менопаузу в 36 лет. С наступлением менопаузы женщина лишается возможности забеременеть естественным образом. Гормональная перестройка может длиться несколько лет, в течение которых женщины испытывают самые разные неприятные ощущения и состояния - от внезапных приливов и перемен в настроении до затуманенности сознания. Всего насчитывается около 34 симптомов менопаузы, большинство из которых можно легко спутать с симптомами каких-то заболеваний.

Наоми Уоттс призналась, что пережила менопаузу в 36 лет

«Проходить через менопаузу в таком молодом возрасте было нелегко, особенно учитывая то, что информации об этом было в то время немного. Эмоциональные качели, ночная потливость, мигрени - у меня было такое ощущение, что я просто теряю контроль над собственным телом», - вспоминает актриса.

Недостаток информации о том, что происходит с её собственным телом, усугублял состояние Наоми. А врачи не всегда способны адекватно подготовить пациенток к этому сложному переходному периоду, который ассоциируется с увяданием. Тогда Наоми решила обратиться к опыту тех, кто знает об этом не из курса по анатомии и может помочь женщинам не только медикаментозно, но и психологически. В конце концов изыскания привели актрису к сотрудничеству с НКО Menopause Mandate, осуществляющей поддержку женщин среднего возраста.

Наоми Уоттс призналась, что пережила менопаузу в 36 лет
фото: Наоми Уоттс и Билли Крудап

«Я уверена, что если бы менопауза не была настолько табуированной темой в те дни, когда я почувствовала первые симптомы, этот переход дался бы мне гораздо легче. Откровенных дискуссий и доступной информации, которая помогла бы женщинам пройти через эти изменения, было крайне мало. Поэтому я сейчас так страстно хочу повысить осведомлённость по этой теме и подбодрить людей на честный разговор», - объяснила актриса.

«Это естественный этап жизни, через который проходит половина населения планеты. Давайте надеяться, что нам станет проще говорить на такие темы. Жизнь и история женщины не заканчивается в определённом возрасте».

В июне 2023 года Наоми тайно вышла замуж за актёра Билли Крудапа, с которым познакомилась в 2017 году (актрисе тогда было 48 лет) на съёмках сериала «Цыганка». До встречи с Крудапом Уоттс 11 лет жила с актёром Ливом Шрайбером, с которым воспитывает двух сыновей Александра и Сэмюэла.
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обсуждение >>
№ 2
Pumpkin   25.07.2023 - 15:57
да уж, она прям супер рано словила менопаузу. очень сочувствую ей. кстати даже не знала, что она сейчас выглядит такой прям уже постаревшей. давно ее фото не было видно читать далее>>
№ 1
babydylnova   25.07.2023 - 15:28
Какой кошмар, я ей очень сочувствую. Когда такое происходит с организмом, то тело начинает стареть намного быстрее. Хорошо, что она занимается своим здоровьем. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Наоми Уоттс призналась, что пережила менопаузу в 36 лет фотографии
Наоми Уоттс призналась, что пережила менопаузу в 36 лет фотографии
Наоми Уоттс призналась, что пережила менопаузу в 36 лет фотографии
Наоми Уоттс призналась, что пережила менопаузу в 36 лет фотографии
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