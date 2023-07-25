Шарлотта Генсбур, Катрин Денёв и Ванесса Паради простились с Джейн Биркин

Маленькая Элли, лысые ведьмы и говорящий Тотошка: как снимается новая версия «Волшебника Изумрудного города»
Светлана Ходченкова в роли Бастинды, Дровосек Колокольников, а также множество компьютерной графики
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24 июля в Париже состоялась церемония прощания с Джейн Биркин, которая скончалась 16 июля. Проститься с франко-британской певицей и актрисой пришли не только родственники, но и звёзды французского кино Ванесса Паради, Катрин Денёв, Кароль Буке, Эммануэль Беар и Шарлотта Рэмплинг. Выразить своё соболезнование дочерям покойной Шарлотте Генсбур и Лу Дуайон приехала также первая леди Франции Брижит Макрон.
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