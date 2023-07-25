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Шарлотта Генсбур, Катрин Денёв и Ванесса Паради простились с Джейн Биркин

25 июля
2023 год

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25 июля 2023

24 июля в Париже состоялась церемония прощания с Джейн Биркин, которая скончалась 16 июля. Проститься с франко-британской певицей и актрисой пришли не только родственники, но и звёзды французского кино Ванесса Паради, Катрин Денёв, Кароль Буке, Эммануэль Беар и Шарлотта Рэмплинг. Выразить своё соболезнование дочерям покойной Шарлотте Генсбур и Лу Дуайон приехала также первая леди Франции Брижит Макрон.

Шарлотта Генсбур, Катрин Денёв и Ванесса Паради простились с Джейн Биркин
фото: Граждане Парижа пришли попрощаться с Джейн Биркин

Шарлотта Генсбур, Катрин Денёв и Ванесса Паради простились с Джейн Биркин

Шарлотта Генсбур, Катрин Денёв и Ванесса Паради простились с Джейн Биркин
фото: Шарлотта Генсбур и Лу Дуайон

Шарлотта Генсбур, Катрин Денёв и Ванесса Паради простились с Джейн Биркин
фото: Ванесса Паради

Шарлотта Генсбур, Катрин Денёв и Ванесса Паради простились с Джейн Биркин
фото: Брижит Макрон

Шарлотта Генсбур, Катрин Денёв и Ванесса Паради простились с Джейн Биркин
фото: Катрин Денёв

Шарлотта Генсбур, Катрин Денёв и Ванесса Паради простились с Джейн Биркин
фото: Эммануэль Беар

Шарлотта Генсбур, Катрин Денёв и Ванесса Паради простились с Джейн Биркин
фото: Шарлотта Рэмплинг

Шарлотта Генсбур, Катрин Денёв и Ванесса Паради простились с Джейн Биркин
фото: Кароль Буке
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Шарлотта Генсбур, Катрин Денёв и Ванесса Паради простились с Джейн Биркин фотографии
Шарлотта Генсбур, Катрин Денёв и Ванесса Паради простились с Джейн Биркин фотографии
Шарлотта Генсбур, Катрин Денёв и Ванесса Паради простились с Джейн Биркин фотографии
Шарлотта Генсбур, Катрин Денёв и Ванесса Паради простились с Джейн Биркин фотографии
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