Кевина Спейси оправдали по делу о домогательствах в отношении четырёх мужчин

Жюри присяжных суда Лондона признало Кевина Спейси
невиновным по всем девяти пунктам обвинения в сексуализированном насилии
над четырьмя мужчинами. После оглашения приговорила актёр не смог сдержать эмоций и расплакался.
Спейси произнёс речь на ступенях суда после окончания заседания: «Мне нужно многое обдумать после того, что произошло сегодня. Но я хотел бы сказать, что я чрезвычайно благодарен присяжным за то, что они нашли время, чтобы тщательно изучить все доказательства и все факты, прежде чем вынести своё решение»
, – сказал актёр.
Присяжным потребовалось два дня, чтобы принять окончательное решение. В ходе судебного процесса присяжные взяли показания четырёх мужчин, выступивших с обвинениями против актёра. По их утверждениям, Спейси домогался к ним в период с 2001 по 2013 год, а двое заявили, что актёр занимался с ними сексом без согласия. Сам Кевин настаивал на том, что обвинения были «абсурдными», и обвинял заявителей в даче ложных показаний. В общей сложности актёра обвиняли в домогательствах порядка 20 человек, в том числе несколько его коллег по сериалу «Карточный домик»
. Однако доказать вину актёра не удалось.
В октябре прошлого года Спейси также был оправдан судом присяжных в Нью-Йорке по делу с Энтони Рэппом
, который утверждал, что актёр уложил его на кровать и забрался сверху
.
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