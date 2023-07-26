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Рами Малек и Люси Бойнтон расстались

26 июля
2023 год

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26 июля 2023

Рами Малек и Люси Бойнтон, коллеги по фильму «Богемская рапсодия», расстались после пяти лет отношений. 42-летний актёр не появлялся на публике с 29-летней возлюбленной с момента вручения премии BAFTA–2023 в феврале. Об этом сообщает Daily Mail.

Рами Малек и Люси Бойнтон расстались
фото: Люси Бойнтон и Рами Малек

На прошлой неделе Рами заметили в компании Доминика Купера и Рэйчел Броснахан в баре на западе Лондона, однако Люси с ними не было. Позже Малек и 33-летняя Броснахан, которая, к слову, замужем за американским актёром Джейсоном Ральфом, прогуливались по парку со стаканчиками в руках, содержимое которых было похоже розовое вино. Также в начале этого месяца в сети появилась информация о том, что Малек был замечен в компании Эммы Коррин на концерте Брюса Спрингстина.

Рами Малек и Люси Бойнтон расстались
фото: Эмма Коррин

Тем временем Бойнтон на мероприятиях появляется одна: недавно она посетила международный теннисный турнир Уимблдон. Сейчас Рами и Люси находятся в Лондоне и работают над новым фильмом об агенте ЦРУ, который выслеживает убийц своей жены.

«Рами очень закрытый. Когда вы выходите с ним на улицу, он как кошачья мята для дам, потому что он такой милый и очаровательный. Но он никогда не говорит о своей личной жизни. В течение нескольких месяцев ходили слухи, что Рами и Люси расстались», – сообщил инсайдер.
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Богемская рапсодия

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Рами Малек и Люси Бойнтон расстались фотографии
Рами Малек и Люси Бойнтон расстались фотографии
Рами Малек и Люси Бойнтон расстались фотографии
Рами Малек и Люси Бойнтон расстались фотографии
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