Рами Малек и Люси Бойнтон расстались

На прошлой неделе Рами заметили в компании Доминика Купера и Рэйчел Броснахан в баре на западе Лондона, однако Люси с ними не было. Позже Малек и 33-летняя Броснахан, которая, к слову, замужем за американским актёром Джейсоном Ральфом, прогуливались по парку со стаканчиками в руках, содержимое которых было похоже розовое вино. Также в начале этого месяца в сети появилась информация о том, что Малек был замечен в компании Эммы Коррин на концерте Брюса Спрингстина.
фото: Эмма Коррин
Тем временем Бойнтон на мероприятиях появляется одна: недавно она посетила международный теннисный турнир Уимблдон. Сейчас Рами и Люси находятся в Лондоне и работают над новым фильмом об агенте ЦРУ, который выслеживает убийц своей жены.
«Рами очень закрытый. Когда вы выходите с ним на улицу, он как кошачья мята для дам, потому что он такой милый и очаровательный. Но он никогда не говорит о своей личной жизни. В течение нескольких месяцев ходили слухи, что Рами и Люси расстались», – сообщил инсайдер.
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