На маркетинг «Барби» потратили больше, чем стоило производство фильма

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Актёры были в отношениях пять лет

Кевина Спейси оправдали по делу о домогательствах в отношении четырёх мужчин

В Париже состоялась церемония прощания с франко-британской актрисой

Шарлотта Генсбур, Катрин Денёв и Ванесса Паради простились с Джейн Биркин

25 июля

Наоми Уоттс призналась, что пережила менопаузу в 36 лет

Что не помешало ей родить двоих сыновей и выйти замуж в 54