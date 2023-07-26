На маркетинг «Барби» потратили больше, чем стоило производство фильма

Пока выход онлайн-версии «Барби» на больших экранах в России откладывается на неопределённый срок, зрителям остаётся довольствоваться масштабной рекламной кампанией. Сумма, потраченная Warner Bros. на маркетинг фильма, оценивается в 150 млн долларов – это на пять миллионов больше, чем бюджет его производства. Впрочем, старания маркетологов вполне окупаются: по кассовым сборам за уик-энд в США картина собрала 155 млн долларов.
В рамках маркетинговой кампании поклонники могли делать собственные плакаты с любимыми персонажами, забронировать дом Барби в Малибу на Airbnb, а также попробовать розовый бургер в Burger King. Президент по маркетингу Warner Bros. Джош Голдстин заявил, что рекламная кампания фильма плотно интегрировалась в массовую культуру: некоторые бренды специально выпустили коллекции розовых вещей, чтобы извлечь выгоду из шумихи вокруг «Барби».
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