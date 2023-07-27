«Иногда ощущаю себя «мамой-осьминожкой»: Мария Порошина о воспитании пятерых детей

49-летняя Мария Порошина
дала интервью
журналу «7дней», в котором рассказала о воспитании своих пятерых детей. Актриса старается посвящать время общению с 4-летним Андреем, 17-летней Серафимой, 13-летней Аграфеной, 7-летней Глафирой и 26-летней Полиной
, параллельно вкладываясь в многочисленные рабочие проекты.
«Когда дел так много, иногда ощущаю себя «мамой-осьминожкой», которой не хватает девятого щупальца, чтобы подхватить споткнувшегося ребенка. Но если сильно концентрироваться на трудностях, они будут только нарастать. Проблемы надо решать по мере поступления и с радостью выполнять любое, даже самое сложное дело. Если у человека ясная цель, путь к ней становится легче. Только надо постоянно составлять планы и каждый пункт доделывать до конца».
«Работающая женщина с детьми — это уже давно норма, просто у меня детей немножко побольше, чем у других женщин. Не буду лукавить — конечно же, у меня есть няня. Если я на гастролях или поздно прихожу домой после спектакля, она укладывает детей спать. Но в свои выходные провожу с детьми максимум времени. И когда на площадке или в театре, все равно постоянно с ними на связи — по телефону. С одной дочкой обсуждаем домашнее задание, с другой — в какую секцию ее записать, третьей напоминаю, что сегодня ей нужно пойти к врачу... Совместить работу и семью непросто, но это возможно. Иногда понимаю, что нужно отказаться от проекта, взять небольшой отпуск и уехать с детьми на недельку к морю или просто побыть дома. А иногда, наоборот, стараюсь поплотнее составить рабочее расписание. Потому что детей нужно кормить и одевать.
Так что хорошо, когда есть работа, вот когда ее нет, тогда сложнее. Постоянно ищу в этом вопросе золотую середину, чтобы не выбирать — дети или работа. Если предложат съемки, скажем, в Мурманске в течение четырех месяцев, то, конечно, откажусь. А когда снималась в Санкт-Петербурге в сериале «Медиум» у моего любимого режиссера Елены Владиславовны Николаевой (мы с ней сняли уже пять проектов), ко мне приезжала то одна дочка, то другая — получился такой круговорот детей в природе. Мы с ними гуляли по Питеру, выбирались в пригороды. И дети до сих пор вспоминают, как в этом городе красиво. «Помнишь, мы были в Петергофе в прошлом году?» — недавно сказала мне шестилетняя Глаша»
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«Хотя во всем нужно знать меру. Однажды в молодости я работала над тремя картинами одновременно: уж больно интересные роли в сценариях были прописаны, и мне так хотелось их все сыграть! Расписания съемок я свела, только в течение трех суток пришлось обходиться практически без сна, потому что днем снималась в одной ленте, а ночью — в другой. Помню, поначалу радовалась: как все прекрасно сложилось. Но когда отработала эти три дня, поняла, что больше так никогда делать не буду. Это невыносимо, это пытка! От бессонницы плохо соображаешь, перенапряжена нервная система и как будто включаются другие рецепторы: играешь как всегда, но ощущения странные. Я себе сказала: «Нет, здоровье дороже». Умение распределять силы в работе приходит с опытом. Так же и в семейных делах. Фиксирую все: кому из детей что купить, кого к какому врачу записать, с каким педагогом поговорить, с кем на какой спектакль или концерт сходить. Если отвлекусь — то один ребенок что-то спросил, то второй отвлек, мол, купи мороженое, то все, мысль улетела и я что-то не успела записать»
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