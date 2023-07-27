«Однажды добиралась на микроавтобусе без окон и дверей»: Мария Порошина о командировках по России

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Научная фантастика с Егором Корешковым и Виктором Добронравовым

Стартовали съемки продолжения телехита, где знакомые герои встретятся спустя 13 лет

Виталий Гогунский вернется в «Универ» в роли «пельменного короля»

Актёр считает, что настало время единения

«От злословия мне плохо»: Максим Аверин высказался о полемике вокруг уехавших из России артистов

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Наоми Уоттс призналась, что пережила менопаузу в 36 лет

Что не помешало ей родить двоих сыновей и выйти замуж в 54