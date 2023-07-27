Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Однажды добиралась на микроавтобусе без окон и дверей»: Мария Порошина о командировках по России

27 июля
2023 год

Лайфстайл >>
27 июля 2023
Мария Порошина дала интервью журналу «7дней», в котором рассказала о курьёзных случаях в рабочих поездках по России.

«Однажды добиралась на микроавтобусе без окон и дверей»: Мария Порошина о командировках по России

«На съемках картины «Четвертое желание» нас на площадку доставляли на вездеходах — нужная точка располагалась в 80 километрах от Ханты-Мансийска. Асфальтированной дороги не было: густой лес и проторенная дорожка к озеру. Туда мы добрались благополучно. А когда возвращались, оказалось, что на «дорогу» упала громадная вековая сосна. Пока дождались второго вездехода, который оттащил это дерево, прошло несколько часов. В итоге я опоздала на самолет в Москву и пропустила один съемочный день в сериале «Бригада».

Тогда снимали сцену свадьбы, и режиссеру пришлось на ходу придумывать какие-то фразы разным персонажам, чтобы оправдать отсутствие моей героини Томы за праздничным столом. То она пошла мыть руки, то ей стало плохо. С тех пор, по-моему, больше съемки не пропускала, потому что человек ответственный. Если сказала, что приеду, буду вовремя. И ничто не может мне помешать, кроме, конечно, падающей сосны в Ханты-Мансийске или болезни».

«Однажды добиралась на микроавтобусе без окон и дверей»: Мария Порошина о командировках по России

«Однажды в конце девяностых из Твери в Москву добиралась на микроавтобусе без окон и дверей! Такого я никогда потом не встречала. Съемки в Твери затянулись до раннего утра, вся группа пропустила нужный поезд, и артистов отправляли в столицу всем оказавшимся под рукой транспортом. Я тогда только окончила институт, мало снималась и не понимала, что все оргвопросы надо регулировать самой: доверяй, но проверяй.

В итоге меня и еще одного молодого артиста посадили в древнюю маршрутку, в которой отсутствовали окна и двери, а внутри было всего два полуразвалившихся стула. Как же нас трясло и мотыляло на них! Но в молодости на такие моменты не обращаешь внимания. Когда меня и попутчика подбрасывало в очередной раз вверх на очередной яме, мы шутили, представляли, как даем интервью: «Вот нас, звезд, часто спрашивают...» И как же хохотали!»
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
юмор
персоны
Мария Порошина
фильмы
БригадаЧетвертое желание

фотографии >>
«Однажды добиралась на микроавтобусе без окон и дверей»: Мария Порошина о командировках по России фотографии
«Однажды добиралась на микроавтобусе без окон и дверей»: Мария Порошина о командировках по России фотографии
«Однажды добиралась на микроавтобусе без окон и дверей»: Мария Порошина о командировках по России фотографии
«Однажды добиралась на микроавтобусе без окон и дверей»: Мария Порошина о командировках по России фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Нина Дробышева
27 июля ушла из жизни актриса Нина Дробышева.
Андрей Бабенко
24 июля ушёл из жизни актёр Андрей Бабенко.

День рождения >>

Валентина Березуцкая
Анастасия Вознесенская
Вадим Ганшин
Ефим Каменецкий
Сергей Лавыгин
Марис Лиепа
Марьяна Полтева
Николай Черкасов
Яна Шивкова
Бурвиль
Клифф Кертис
Николай Костер-Валдау
Джулиан МакМэхон
Джонатан Риз Майерс
Барбара Рудник
Магдалена Ружчка
все родившиеся 27 июля >>

Афиша кино >>

Свинка
драма, триллер, фильм ужасов
Испания, 2022
Реинкарнация. Новая глава
мистика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2023
Девичник: Убойная ночь
боевик, триллер
США, 2023
Хвостатые пришельцы
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2023
Бизнес по-русски
комедия
Россия, 2022
За Палыча!
комедия
Россия, 2023
Лучшие дни
музыкальный фильм
Великобритания, 2023
Мишки-обнимашки
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, Польша, 2022
О чём говорят незнакомцы
драма, комедия, экранизация
Испания, 2023
Пингвинёнок Пороро: Нападение монстров
детский фильм, приключения
Южная Корея, 2022
Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный
биография
Германия, 2020
Чужак
боевик
Франция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен