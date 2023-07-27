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Татьяна Арнтгольц рассказала об отношениях с Марком Богатырёвым

27 июля
2023 год

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27 июля 2023
Татьяна Арнтгольц стала героиней нового выпуска шоу Лауры Джугелии, в котором рассказала о знакомстве с Марком Богатырёвым и рождении их общего сына Данилы.

Татьяна Арнтгольц рассказала об отношениях с Марком Богатырёвым

Актёры познакомились на съёмках фильма «Ноживка для ангела», но встречаться начали не сразу: «Я вообще не знала, кто такой Марк Богатырёв, только имя его слышала. Я даже позвонила Ольге, она смотрела «Кухню», пока была беременная. Она говорит – такой классный парень! И я приехала на съёмку. У меня так колотилось сердце! У меня очень хорошая интуиция, никогда не обманывает. Вероятно, когда люди сходятся в каких-то определённых точках в своей жизни, они не могут этого не чувствовать. Я чувствовала вибрацию, что идёт какое-то колоссальное изменение в мою жизнь. Мы очень много разговаривали. На все темы. Как будто мы друг друга очень давно знаем.

Закончился проект. Мы не виделись с Марком какое-то время. И вдруг я решила ему позвонить. А он в больнице, так получилось. Я говорю, мол, давай выходи из больницы и встретимся. Мы увиделись и больше не расставались».

Татьяна Арнтгольц рассказала об отношениях с Марком Богатырёвым

Марк сделал Ольге предложение во время их совместной поездки в Таиланд, что стало для неё полной неожиданностью: «Я знала, что он готовит мне подарок… Мы на мой день рождения полетели. Сперва меня удивило, что он нашел в Таиланде цветы, какие там не растут. И он привел меня на пляж и попросил отвернуться. Когда повернулась, он держал в руках кольцо и сказал, что хочет, чтобы я стала его женой. Для меня это было полной неожиданностью. Мы не так давно были вместе. Я была потрясена. Оля, моя сестра, знала – они вместе выбирали кольцо под размер пальца».

Спустя 11 лет после рождения первого ребенка актриса вновь стала мамой: «Мне совсем не хотелось работать. У меня всё было сосредоточено только на ребенке. Я была абсолютно счастлива. Нам потребовалось время, чтобы я забеременела. Начался ковид, мужчины сели дома, и всё получилось. В эту беременность я стала более тревожная, больше переживала. Сестра меня успокаивала, поскольку у неё была уже третья беременность.

Татьяна Арнтгольц рассказала об отношениях с Марком Богатырёвым
фото: Татьяна Арнтгольц с дочерью Машей

Моя дочка Маша очень ждала братика. Она думала, что мама уже старая, и не сможет никого родить. Мы ей долго не говорили, ждали до первого триместра. Маша как-то пришла из школы, и Марк ей говорит: «У тебя скоро будет братик!» И потом мы с ней сутки разговаривали напролет… Как я узнала, как мы ждали, как сделали первое УЗИ, почему долго ей не говорили. Потом она проснулась и говорит: «Мама, а ты правда беременна? Мне это не приснилось?» Она боялась, что это был сон. Когда родился Данила, она нам очень помогала».

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