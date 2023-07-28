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Кристина Асмус ответила на обвинения в том, что она сама виновата в пережитом домашнем насилии

28 июля
2023 год

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28 июля 2023
В недавнем выпуске подкаста «Прослушка» Кристина Асмус призналась, что в интервью с ней никогда не затрагивали тему домашнего насилия. И решилась сама начать этот разговор. Полтора года актриса была в отношениях с мужчиной, который «бил как не в себя», но рассказать об этом близким она не могла. Взросление в 90-е поспособствовало развитию привычки сдерживать даже самые сильные эмоции и никогда не показывать свою слабость. Хотя многие подписчики посочувствовали актрисе, некоторые написали, что она «сама виновата» в том, что с ней произошло – не сразу ушла от абьюзера и долго терпела насилие. Асмус ответила на их комментарии.

Кристина Асмус ответила на обвинения в том, что она сама виновата в пережитом домашнем насилии

«Меня дико бомбит. Мои слова про домашнее насилие, которые я из себя с кровью вырвала… Для тех, кто так же не понимает как это возможно, отвечаю: насилие развивается очень медленно и ты не сразу понимаешь, что попала в ловушку. Тебя начинают обрабатывать – сначала всё подаётся как страсть, шутка или плохое настроение, затем ты начинаешь оправдывать его – я виновата, я довела или у него было сложное детство. Ты уже не можешь адекватно оценивать ситуацию. Насильники постоянно дрессируют жертву. Они вешают на женщину ответственность, чтобы всё стало как раньше. Заставляют унижаться и заслуживать минуту тепла. Обесценивают, критикуют, обрубают любое общение, не дают карьерного роста, тебя очень медленно подавляют и уничтожают.

 Опять же, постоянные качели – то насилие, то спокойствие. И ты убеждаешь себя, что это всё было не с тобой и больше не повторится. Твоей психикой очень сильно манипулируют. Тебя забивают, высасывают все силы и превращают в существо, неспособное сопротивляться. Да, в основном всё из детства. Те, кто столкнулся с насилием в семье, вырастают с крайне низкой самооценкой и неуверенностью в себе. И сами потом становятся жертвами домашнего насилия или абьюзерами. Но запомните, что нет ни единого оправдания домашнему насилию. Жертвы – обычные, нормальные, неглупые девчонки, просто они оказались в беде. И на этом месте может оказаться каждая! А отношение к ним, как «сама виновата» или «сама спровоцировала», – крайне жестоко! Не будьте зверьми, перестаньте так мыслить! Не дай бог вам или вашим дочерям оказаться на этом месте», – написала Кристина.
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Кристина Асмус ответила на обвинения в том, что она сама виновата в пережитом домашнем насилии фотографии
Кристина Асмус ответила на обвинения в том, что она сама виновата в пережитом домашнем насилии фотографии
Кристина Асмус ответила на обвинения в том, что она сама виновата в пережитом домашнем насилии фотографии
Кристина Асмус ответила на обвинения в том, что она сама виновата в пережитом домашнем насилии фотографии
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