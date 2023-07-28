Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

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На тот момент актрисе было всего 24 года

Актриса призвала не оправдывать абьюзеров и объяснила, как девушки становятся жертвами

Кристина Асмус ответила на обвинения в том, что она сама виновата в пережитом домашнем насилии

От совместных съёмок до рождения сына

Татьяна Арнтгольц рассказала об отношениях с Марком Богатырёвым

27 июля

«Однажды добиралась на микроавтобусе без окон и дверей»: Мария Порошина о командировках по России

Актриса рассказала, почему её героини не было на свадебном застолье в сериале «Бригада»