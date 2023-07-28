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Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

28 июля
2023 год

Лайфстайл >>
28 июля 2023
Маркетинговая компания, приуроченная к выходу фильма «Барби», с завидной скоростью охватила мир. И если ещё месяц назад в дефиците розовой краски можно было обвинить создателей фильма, то сегодня, кажется, всем стало ясно: бренды тоже внесли свою лепту, выпустив гигантское количество продукции узнаваемого оттенка. Рассказываем о коллаборациях фильма с брендами, до недавнего времени знакомыми российскому рынку.

Airbnb

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Сервис по аренде квартир и отпускного жилья Airbnb предлагает забронировать настоящий домик Барби в Малибу.

Bumble

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Главная пара этого лета – в приложении для знакомств Bumble. Поможет советом и поддержит перед свиданием.

OPI

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Рецепт идеального маникюра: блестки, розовые и пастельные тона.

NYX

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Бьюти-индустрия разошлась не на шутку. Накладные ресницы, тени, помады, блески для губ… И даже складное зеркальце в виде мобильного телефона!

Tangle Teezer

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Те самые расчески, за которыми все охотились. Теперь и в узнаваемом розовом цвете.

Aldo

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Туфельки для тех, у кого плоские стопы!

Forever 21

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Хорошо, когда одежду для Барби можно носить самой.

Zara

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Быстрая мода никогда не была настолько быстрой.

GAP

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Встреча двух культовых логотипов.

Crocs

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

На даче в таких не походишь.

Xbox

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Игровая консоль, джойстик и даже кастомные автомобили для игры Forza Horizon 5.

Burger King

Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Кукольный набор для перекуса после премьеры.
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