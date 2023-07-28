Барби-лихорадка: Xbox, Airbnb, Zara и другие бренды, выпустившие коллаборации к премьере фильма

Маркетинговая компания, приуроченная к выходу фильма «Барби»
, с завидной скоростью охватила мир. И если ещё месяц назад в дефиците розовой краски можно было обвинить создателей фильма, то сегодня, кажется, всем стало ясно: бренды тоже внесли свою лепту, выпустив гигантское количество продукции узнаваемого оттенка. Рассказываем о коллаборациях фильма с брендами, до недавнего времени знакомыми российскому рынку.
Airbnb
Сервис по аренде квартир и отпускного жилья Airbnb предлагает забронировать настоящий домик Барби в Малибу.
Bumble
Главная пара этого лета – в приложении для знакомств Bumble. Поможет советом и поддержит перед свиданием.
OPI
Рецепт идеального маникюра: блестки, розовые и пастельные тона.
NYX
Бьюти-индустрия разошлась не на шутку. Накладные ресницы, тени, помады, блески для губ… И даже складное зеркальце в виде мобильного телефона!
Tangle Teezer
Те самые расчески, за которыми все охотились. Теперь и в узнаваемом розовом цвете.
Aldo
Туфельки для тех, у кого плоские стопы!
Forever 21
Хорошо, когда одежду для Барби можно носить самой.
Zara
Быстрая мода никогда не была настолько быстрой.
GAP
Встреча двух культовых логотипов.
Crocs
На даче в таких не походишь.
Xbox
Игровая консоль, джойстик и даже кастомные автомобили для игры Forza Horizon 5.
Burger King
Кукольный набор для перекуса после премьеры.
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