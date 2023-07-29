Мишель Йео вышла замуж через 19 лет после помолвки

Малазийская актриса китайского происхождения Мишель Йео
и бывший генеральный директор Ferarri Жан Тодт
поженились в Швейцарии. Церемония бракосочетания состоялась через 19 лет после помолвки. Об этом сообщил близкий друг молодожёнов, бразильский автогонщик Фелипе Масса
.
Масса также опубликовал открытку с историей отношений пары. Мишель и Жан встретились 4 июня 2004 года в Шанхае, и уже 26 июля Тодт сделал актрисе предложение. Спустя 6992 дней, что соразмерно 19 годам, влюблённые решили пожениться в Женеве.
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