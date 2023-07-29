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Мишель Йео вышла замуж через 19 лет после помолвки

29 июля
2023 год

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29 июля 2023
Малазийская актриса китайского происхождения Мишель Йео и бывший генеральный директор Ferarri Жан Тодт поженились в Швейцарии. Церемония бракосочетания состоялась через 19 лет после помолвки. Об этом сообщил близкий друг молодожёнов, бразильский автогонщик Фелипе Масса.

Мишель Йео вышла замуж через 19 лет после помолвки

Мишель Йео вышла замуж через 19 лет после помолвки

Мишель Йео вышла замуж через 19 лет после помолвки

Масса также опубликовал открытку с историей отношений пары. Мишель и Жан встретились 4 июня 2004 года в Шанхае, и уже 26 июля Тодт сделал актрисе предложение. Спустя 6992 дней, что соразмерно 19 годам, влюблённые решили пожениться в Женеве.

Мишель Йео вышла замуж через 19 лет после помолвки
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Мишель Йео вышла замуж через 19 лет после помолвки фотографии
Мишель Йео вышла замуж через 19 лет после помолвки фотографии
Мишель Йео вышла замуж через 19 лет после помолвки фотографии
Мишель Йео вышла замуж через 19 лет после помолвки фотографии
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