Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мы непобедимы»: Светлана Дружинина о спецоперации

29 июля
2023 год

Лайфстайл >>
29 июля 2023
Режиссёр фильмов о «Гардемаринах» Светлана Дружинина стала героиней очередного выпуска шоу Вячеслава Манучарова, в котором поделилась своими взглядами на текущую международную ситуацию.

«Мы непобедимы»: Светлана Дружинина о спецоперации

«В то утро, когда началась спецоперация, я позвонила многим своим знакомым из ДНР и ЛНР и сказала: «Ну, поздравляю, вы - россияне! Будем жить долго и счастливо».
И конечно, была уверенность, что всё будет гораздо проще. Потому что есть определённые человеческие объективные вековые законы. И если идти и соблюдать их по-божески, по-настоящему, то конечно того, что мы сегодня переживаем (с теми кошмарными катастрофами), ничего этого не должно было случиться. Это какое-то дьявольское наваждение».

Режиссёр рассказала о новой неожиданной дружбе, которая завязалась у неё после начала спецоперации. Несколько лет назад на юбилее Пахмутовой в Большом театре Светлана познакомилась с супружеской парой, сидевшей по соседству. Мимолётное знакомство и обмен телефонными номерами не имели продолжения и режиссёр почти забыла об этой встрече. Однако недавно Светлана получила звонок из зоны боевых действий: «Мне звонит оттуда человек и говорит: «Здравствуйте, если вы помните, мы с вами познакомились в Большом театре. Поэтому у меня есть ваш телефон. Вот я сейчас на войне». Присылает свои фотографии - я бы никогда не узнала: седобородый, лет под 70, мощный, деловой человек, бизнесмен, который, вероятно и был приглашён [на юбилей Пахмутовой] за какие-то свои успехи. Его сын погиб в первые дни спецоперации, жена стала строить храмы, а он ушёл на войну. Он воюет. Он присылает мне каждый день вместе со сводками очень многие детали, которые говорят о том, что, конечно же, очень трудно, но есть Бог, который держит свой свет. Потому что всё, что происходит, так невероятно и так страшно. И он показывает тех ребят, которые приходят сами из многих отдалённых регионов. Которые приходят вне зависимости от того, была у них возможность «откосить» или нет. И это меня радует и обнадёживает. Потому что центры, к сожалению, не очень меня радуют, увы».

«Мы непобедимы»: Светлана Дружинина о спецоперации

Режиссёр также вспомнила бомбёжки, которые она с семьёй пережила в эвакуации во время Второй мировой войны, и выразила уверенность в том, что «С нами Бог». «Господь накажет [противника]. Просто надо, чтобы все мы это понимали, видели и знали. Мы обязательно победим - в это я верю как в то, что мы сидим рядом с вами. Мы обязательно победим. Начать войну против России - значит быть просто безграмотным человеком.
Я люблю историю, я в ней работаю и я в ней живу. И я просто понимаю, что мы непобедимы. Ценою больших усилий и потерь, но мы обязательно победим. Это только безграмотный может предполагать, что будет иначе».

Дружинина призналась, что в самом начале не была уверена в целесообразности спецоперации, но позже убедила себя в том, что это необходимо. Единственное, что смущает Светлану - это поколение детей, «отравленных» русофобией - ведь они, очевидно, достанутся победителям вместе с территориями. И с ними совершенно «непонятно, что делать».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
мнениеполитика
персоны
Светлана ДружининаВячеслав МанучаровАлександра Пахмутова
фильмы
Гардемарины 1787. ВойнаГардемарины 1787. МирГардемарины IIIГардемарины, вперёд!

фотографии >>
«Мы непобедимы»: Светлана Дружинина о спецоперации фотографии
«Мы непобедимы»: Светлана Дружинина о спецоперации фотографии
«Мы непобедимы»: Светлана Дружинина о спецоперации фотографии
«Мы непобедимы»: Светлана Дружинина о спецоперации фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Нина Дробышева
27 июля ушла из жизни актриса Нина Дробышева.
Андрей Бабенко
24 июля ушёл из жизни актёр Андрей Бабенко.

День рождения >>

Сергей Горобченко
Павел Кадочников
Алексей Литвиненко (II)
Алла Масленникова
Алексей Матошин
Лидия Милюзина
Валентин Самохин
Андрей Смелов
Витаутас Томкус
Григорий Хмара
Жан-Юг Англад
Стивен Дорфф
Стивен МакНолли
Гордон Митчелл
Уильям Пауэлл
Александра Пол
Дэвид Уорнер
все родившиеся 29 июля >>

Афиша кино >>

Свинка
драма, триллер, фильм ужасов
Испания, 2022
Реинкарнация. Новая глава
мистика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2023
Девичник: Убойная ночь
боевик, триллер
США, 2023
За Палыча!
комедия
Россия, 2023
Хвостатые пришельцы
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2023
Бизнес по-русски
комедия
Россия, 2022
Лучшие дни
музыкальный фильм
Великобритания, 2023
Мишки-обнимашки
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, Польша, 2022
О чём говорят незнакомцы
драма, комедия, экранизация
Испания, 2023
Пингвинёнок Пороро: Нападение монстров
детский фильм, приключения
Южная Корея, 2022
Хельмут Ньютон: Отвратительный и великолепный
биография
Германия, 2020
Чужак
боевик
Франция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен