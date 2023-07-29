«Мы непобедимы»: Светлана Дружинина о спецоперации

Режиссёр фильмов о «Гардемаринах» Светлана Дружинина
стала героиней очередного выпуска
шоу Вячеслава Манучарова
, в котором поделилась своими взглядами на текущую международную ситуацию.
«В то утро, когда началась спецоперация, я позвонила многим своим знакомым из ДНР и ЛНР и сказала: «Ну, поздравляю, вы - россияне! Будем жить долго и счастливо».
И конечно, была уверенность, что всё будет гораздо проще. Потому что есть определённые человеческие объективные вековые законы. И если идти и соблюдать их по-божески, по-настоящему, то конечно того, что мы сегодня переживаем (с теми кошмарными катастрофами), ничего этого не должно было случиться. Это какое-то дьявольское наваждение».
Режиссёр рассказала о новой неожиданной дружбе, которая завязалась у неё после начала спецоперации. Несколько лет назад на юбилее Пахмутовой
в Большом театре Светлана познакомилась с супружеской парой, сидевшей по соседству. Мимолётное знакомство и обмен телефонными номерами не имели продолжения и режиссёр почти забыла об этой встрече. Однако недавно Светлана получила звонок из зоны боевых действий: «Мне звонит оттуда человек и говорит: «Здравствуйте, если вы помните, мы с вами познакомились в Большом театре. Поэтому у меня есть ваш телефон. Вот я сейчас на войне». Присылает свои фотографии - я бы никогда не узнала: седобородый, лет под 70, мощный, деловой человек, бизнесмен, который, вероятно и был приглашён [на юбилей Пахмутовой] за какие-то свои успехи. Его сын погиб в первые дни спецоперации, жена стала строить храмы, а он ушёл на войну. Он воюет. Он присылает мне каждый день вместе со сводками очень многие детали, которые говорят о том, что, конечно же, очень трудно, но есть Бог, который держит свой свет. Потому что всё, что происходит, так невероятно и так страшно. И он показывает тех ребят, которые приходят сами из многих отдалённых регионов. Которые приходят вне зависимости от того, была у них возможность «откосить» или нет. И это меня радует и обнадёживает. Потому что центры, к сожалению, не очень меня радуют, увы»
.
Режиссёр также вспомнила бомбёжки, которые она с семьёй пережила в эвакуации во время Второй мировой войны, и выразила уверенность в том, что «С нами Бог». «Господь накажет [противника]. Просто надо, чтобы все мы это понимали, видели и знали. Мы обязательно победим - в это я верю как в то, что мы сидим рядом с вами. Мы обязательно победим. Начать войну против России - значит быть просто безграмотным человеком.
Я люблю историю, я в ней работаю и я в ней живу. И я просто понимаю, что мы непобедимы. Ценою больших усилий и потерь, но мы обязательно победим. Это только безграмотный может предполагать, что будет иначе»
.
Дружинина призналась, что в самом начале не была уверена в целесообразности спецоперации, но позже убедила себя в том, что это необходимо. Единственное, что смущает Светлану - это поколение детей, «отравленных» русофобией - ведь они, очевидно, достанутся победителям вместе с территориями. И с ними совершенно «непонятно, что делать».
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