«Они сами себя наказали»: Светлана Дружинина об отъезде Аллы Пугачёвой и других артистов из России

Вот уже полтора года не утихает дискуссия об уехавших из России артистах, не согласных с внешней и внутренней политикой государства РФ. Благополучие или страдания актёров-эмигрантов волнуют публику и СМИ, кажется, больше, чем сводки с фронта. Вместе с прессой за передвижениями артистов-беглецов следят также их коллеги. Испытывая гамму эмоций - от осуждения
до сожаления
. В интервью Вячеславу Манучарову
режиссёр Светлана Дружинина
призналась, что ей совсем не хочется, чтобы все уехавшие имели возможность вернуться на Родину.
«Я бы не хотела, чтобы все возвращались. Мне, например, очень жалко Аллу Борисовну - она действительно была в своё время достоянием страны. Но посмотрите, как она сама себя наказала. Она сама отказала себе в той славе и в той заслуженной годами работы любви - когда её любит вся страна. Она сама себя наказала - это страшнее, чем потерять деньги, замок и так далее»
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Отъезд Максима Галкина
(признан Минюстом РФ иноагентом) Дружинина тоже рассматривает, как потерю - как для страны, так и для самого артиста: «Печально, потому что Галкин талантливейший человек. Жаль. Жаль. Вообще, не суди ближнего. Они сами себя наказали. Рано или поздно они будут так тосковать. Они никому не нужны там. Они будут испытывать чувство гораздо более обременительное, нежели наше осуждение»
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А вот к отъезду в США Кристины Орбакайте
Дружинина отнеслась с большим пониманием: «У неё там семья, простите, у неё было много и долго больших семейных неприятностей. У неё там дочь. Она ни одного худого слова никогда не позволила себе сказать ни про нашу страну, ни про то, что происходит. У неё очень сложное положение - она между огней. Там у неё мать, тут у неё муж, там чадо, а здесь у неё Родина».
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