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Александр Петров представит новый фильм Романа Полански на фестивале в Венеции

29 июля
2023 год

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29 июля 2023
Мировая премьера фильма Романа Полански «Дворец» состоится на юбилейном 80-ом Венецианском кинофестивале, который пройдёт с 30 августа по 9 сентября. Исполнивший в фильме одну из ведущих ролей Александр Петров отправится в Венецию, чтобы представить фильм публике. Об этом актёр рассказал подписчикам в соцсетях, опубликовав совместные фотографии с Полански.

Александр Петров представит новый фильм Романа Полански на фестивале в Венеции
фото: Роман Полански и Александр Петров

«Это моя первая премьера на большом международном кинофестивале. Хочется часами рассказывать про работу с Полански, он - легенда уже давно, заслуженно, человек с невероятной судьбой, глубоко чувствующий людей, время, с тонким чувством юмора, какой-то водопадной энергией, для него кино и профессия - волшебство, дар. Уверен, фильм получился! 89-летний Полански этого заслуживает как никто другой! Также уверен, что всю мировую индустрию ждёт очень интересный вечер в Венеции. В России фильм Романа Полански «Дворец» выйдет в прокат с 23 ноября!»

Александр Петров представит новый фильм Романа Полански на фестивале в Венеции
фото: Люк Бессон и Александр Петров

Пользуясь случаем, актёр также опубликовал фото с ещё одной европейской знаменитостью - французским режиссёром Люком Бессоном, которого недавно оправдали по делу об изнасиловании. Новый фильм Люка «Догмен» также попал в основной конкурс фестиваля.
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Александр Петров представит новый фильм Романа Полански на фестивале в Венеции фотографии
Александр Петров представит новый фильм Романа Полански на фестивале в Венеции фотографии
Александр Петров представит новый фильм Романа Полански на фестивале в Венеции фотографии
Александр Петров представит новый фильм Романа Полански на фестивале в Венеции фотографии
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