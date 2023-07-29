Александр Петров представит новый фильм Романа Полански на фестивале в Венеции

Мировая премьера фильма Романа Полански«Дворец» состоится на юбилейном 80-ом Венецианском кинофестивале, который пройдёт с 30 августа по 9 сентября. Исполнивший в фильме одну из ведущих ролей Александр Петров отправится в Венецию, чтобы представить фильм публике. Об этом актёр рассказал подписчикам в соцсетях, опубликовав совместные фотографии с Полански.
фото: Роман Полански и Александр Петров
«Это моя первая премьера на большом международном кинофестивале. Хочется часами рассказывать про работу с Полански, он - легенда уже давно, заслуженно, человек с невероятной судьбой, глубоко чувствующий людей, время, с тонким чувством юмора, какой-то водопадной энергией, для него кино и профессия - волшебство, дар. Уверен, фильм получился! 89-летний Полански этого заслуживает как никто другой! Также уверен, что всю мировую индустрию ждёт очень интересный вечер в Венеции. В России фильм Романа Полански «Дворец» выйдет в прокат с 23 ноября!»
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