«Я очень люблю кино папы»: Анна Михалкова о творчестве Никиты Михалкова

Анна Михалкова
дала интервью «Афиша Daily»
, в котором поделилась мнением о творчестве своего отца Никиты Михалкова
, а также вспомнила, как в детстве вместе с сестрой
писала ему письма.
Михалкова считает, что фильм «Утомлённые солнцем-2»
незаслуженно подвергся критике: «Я очень люблю кино папы, потому что его кино — это он во всех проявлениях. А я его очень люблю. Но да — я считаю, этот фильм забили незаслуженно. Любое кино, хорошее ли, плохое, требует феноменальных усилий. Но я не представляю, с кем можно сравнить папину отдачу. И с точки зрения интереса в работе — ни с кем не интересно, как с ним. И это не потому, что я его дочь. Это подход феноменального уровня и стараний. Если бы ты видел, какие он пишет экспликации! Это «Война и мир»: целые тома по каждому персонажу. Помимо сценария, ты читаешь пояснения того, что он конкретно хотел сказать в каждой детали. Мне кажется, можно придраться к тому же «Солнечному удару», но не к «УС-2»
.
Актриса добавила, что съёмочная группа, как и сам Михалков, буквально жила работой над фильмом: «Многое можно сказать по группе. Не могут просто так люди работать с этой самоотверженностью. Не может всё объясняться коллективным гипнозом. Огромная группа — от светиков до актёров — жили этой работой. И папа был в неё вовлечен на каждом этапе. В своём кино папа всегда очень честен и несёт ответственность перед зрителями за то, что он им показывает»
.
Михалкова признаётся, что в конфликтных ситуациях с отцом они с сестрой не молчат и высказывают своё мнение: «У меня до сих пор хранится переписка с отцом. Когда мы считали с Надей, что он был не прав, и писали ему письма. Я храню его ответы. И хотя теперь мы перешли на возмущенные СМС, он тоже отвечает нам огромными сообщениями»
.
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