12 дней в невесомости: Юлия Пересильд выпустила книгу про полёт в космос

В начале июня актриса Юлия Пересильд
рассказала подписчикам в соцсетях о своей книге про полёт в космос для съёмок фильма «Вызов»
. Работа над книгой заняла у актрисы полтора года.
«Мне жалко, что не все моменты и истории я смогла оставить, но я абсолютно счастлива, что всё-таки удалось простыми девичьими словами описать то, что произошло со мной в этом космическом путешествии. На МКС я вела дневник, поэтому 12 дней в космосе описаны почти поминутно. Мне очень хочется поделиться этим с вами. Очень хочется, чтобы вы посмеялись и, может, всплакнули, мне очень хочется, чтобы вы на время чтения этой книги почувствовали себя на моем месте, прочувствовали этот адреналин, проникли в размышления о мире вокруг меня, проследили этот временно короткий, но такой насыщенный путь подготовки к космосу и, конечно, представили себе чувства, мысли и ощущения обычной девочки, женщины, неожиданно для самой себя оказавшейся в… КОСМОСЕ»
.
На днях актриса поспешила обрадовать поклонников новостью о выходе книги в издательстве АСТ: «Спешу сообщить - моя книга полетела в магазины! И уже есть во многих книжных магазинах Москвы и Петербурга. Впереди много планов в связи с этим: встречи с читателями, прямые эфиры, разговоры, презентации и т.д.»
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