Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

12 дней в невесомости: Юлия Пересильд выпустила книгу про полёт в космос

3 июля
2023 год

Лайфстайл >>
3 июля 2023
В начале июня актриса Юлия Пересильд рассказала подписчикам в соцсетях о своей книге про полёт в космос для съёмок фильма «Вызов». Работа над книгой заняла у актрисы полтора года.

12 дней в невесомости: Юлия Пересильд выпустила книгу про полёт в космос

«Мне жалко, что не все моменты и истории я смогла оставить, но я абсолютно счастлива, что всё-таки удалось простыми девичьими словами описать то, что произошло со мной в этом космическом путешествии. На МКС я вела дневник, поэтому 12 дней в космосе описаны почти поминутно. Мне очень хочется поделиться этим с вами. Очень хочется, чтобы вы посмеялись и, может, всплакнули, мне очень хочется, чтобы вы на время чтения этой книги почувствовали себя на моем месте, прочувствовали этот адреналин, проникли в размышления о мире вокруг меня, проследили этот временно короткий, но такой насыщенный путь подготовки к космосу и, конечно, представили себе чувства, мысли и ощущения обычной девочки, женщины, неожиданно для самой себя оказавшейся в… КОСМОСЕ».

12 дней в невесомости: Юлия Пересильд выпустила книгу про полёт в космос

На днях актриса поспешила обрадовать поклонников новостью о выходе книги в издательстве АСТ: «Спешу сообщить - моя книга полетела в магазины! И уже есть во многих книжных магазинах Москвы и Петербурга. Впереди много планов в связи с этим: встречи с читателями, прямые эфиры, разговоры, презентации и т.д.»
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   3.07.2023 - 18:07
о господи боже, она теперь решила хайпиться на этом)) ну это конечно треш на самом деле - книгу выпускать. кто такое читать то будет читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Орбитальная хирургия: «Вызов» — невесомая драма сразу во всех жанрах
«Я Золушка на самом деле»: Юлия Пересильд об успехах в карьере
Юлия Пересильд рассказала о самом страшном моменте во время полёта на МКС
Юлия Пересильд рассказала о космических привычках, сне в невесомости и ужине с космонавтами
Поиск по меткам
воспоминаниякнигиФильмы про космос
персоны
Юлия Пересильд
фильмы
Вызов

фотографии >>
12 дней в невесомости: Юлия Пересильд выпустила книгу про полёт в космос фотографии
12 дней в невесомости: Юлия Пересильд выпустила книгу про полёт в космос фотографии
12 дней в невесомости: Юлия Пересильд выпустила книгу про полёт в космос фотографии
12 дней в невесомости: Юлия Пересильд выпустила книгу про полёт в космос фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тенгиз Мушкудиани
2 июля ушёл из жизни актёр Тенгиз Мушкудиани.

День рождения >>

Анна Андрусенко
Геннадий Корольков
Анна Михайловская
Евгения Нохрина
Денис Рожков
Алексей Серебряков
Наталья Тенякова
Анастасия Тюнина
Сергей Шелгунов
Гедеон Буркхард
Том Круз
Венсан Лакост
Ян Махульский
Людивин Санье
Кертвуд Смит
Шоуни Смит
все родившиеся 3 июля >>

Афиша кино >>

Гипнотик
боевик, детектив, триллер
США, 2023
В поисках снежного барса
приключения, фильм о животных
Франция, 2021
Пантафа — пожирательница душ
фильм ужасов
Италия, 2022
Заклятье. Незаконченная глава
триллер
Великобритания, 2022
Агент Джи-Джи Бонд: Миссия Океан
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2022
Мать Тереза
драма
Великобритания, Индия, Швейцария, 2022
Приключения рыбок: Корабль сокровищ
приключения, семейное кино
США, 2017
Чарли и фантастическая четвёрка
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Канада, 2023
Стрингер
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2014
Больше, чем люди
научная фантастика, триллер
Канада, 2023
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2022
Назад к динозаврам
научная фантастика, семейное кино
Канада, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен