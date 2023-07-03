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У Йена Сомерхольдера и Никки Рид родился второй ребёнок

3 июля
2023 год

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3 июля 2023
Актёры Никки Рид и Йен Сомерхольдер стали родителями во второй раз - несколько недель назад у пары родился сын, о чём Никки написала в своих соцсетях. Больничной палате Никки предпочла домашние роды в воде.

У Йена Сомерхольдера и Никки Рид родился второй ребёнок

Имя ребёнка актёры пока не обнародовали. Вместе с новорождённым сыном Йен и Никки воспитывают 6-летнюю дочь Боуди Солей и наслаждаются сельской жизнью вдали от суеты больших городов. Никки продолжает развивать свой собственный ювелирный бренд и транслировать через соцсети жизнь в стиле бохо-шик.

У Йена Сомерхольдера и Никки Рид родился второй ребёнок

У Йена Сомерхольдера и Никки Рид родился второй ребёнок
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№ 1
Pumpkin   3.07.2023 - 18:09
какие милые и классные! очень рада, что у них пополнение в семье - очень хорошая семья. ну и вообще у них очень атмосферные социальные сети читать далее>>
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У Йена Сомерхольдера и Никки Рид родился второй ребёнок фотографии
У Йена Сомерхольдера и Никки Рид родился второй ребёнок фотографии
У Йена Сомерхольдера и Никки Рид родился второй ребёнок фотографии
У Йена Сомерхольдера и Никки Рид родился второй ребёнок фотографии
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