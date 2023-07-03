У Йена Сомерхольдера и Никки Рид родился второй ребёнок

Актёры Никки Рид
и Йен Сомерхольдер
стали родителями во второй раз - несколько недель назад у пары родился сын, о чём Никки написала в своих соцсетях. Больничной палате Никки предпочла домашние роды в воде.
Имя ребёнка актёры пока не обнародовали. Вместе с новорождённым сыном Йен и Никки воспитывают 6-летнюю дочь Боуди Солей
и наслаждаются сельской жизнью вдали от суеты больших городов. Никки продолжает развивать свой собственный ювелирный бренд
и транслировать через соцсети жизнь в стиле бохо-шик.
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