Юлия Меньшова рассказала, как отец отговорил её поступать в Литературный институт

Телеведущая Юлия Меньшова
приняла участие в блиц-опросе для youtube-канала «Не Пруст»
, коротко ответив на пару десятков вопросов. Среди «любимых песен» и «самых страшных грехов» попался вопрос о том, кем Юлия мечтала стать в детстве.
«Ой, мои желания были крайне разнообразны. Я хотела стать медсестрой. Потому что медсёстрам выдавали шапочку и сумочку, в которой они носили предметы первой помощи. Я хотела стать учительницей, потому что она писала мелом на доске, а просто так писать на доске было нельзя. Продавщицей, потому что мне очень нравилось, как они заворачивают продукты в пергаментную бумагу. Кассиршей, потому что они уникально и интересно нажимали на кнопочки кассового аппарата. Ну а ближе к окончанию школы я хотела стать писателем. От этого меня отговорил папа, сказав, что если я хочу стать писателем, для этого не надо поступать в Литературный институт. «Если захочешь, напишешь, а сейчас в свои 17 лет что ты можешь рассказать о жизни?» И был прав»
.
Так же Юлия Меньшова рассказала о поступке, за который ей до сих пор стыдно. «Я один год своей жизни училась в интернате, это когда тебя забирали только на выходные домой. И там была такая, я бы сказала, коалиция против классной руководительницы. Она нам не нравилась, потому что она пришла на смену другой прекрасной с нашей точки зрения руководительницы. В какой-то момент меня вызвали к директору интерната. Но я совершенно точно свалила вину на другую девочку, сказала, что я не
при чём, это всё Лена. Я очень испугалась и так поступила. Я стыжусь этого до сих пор».
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