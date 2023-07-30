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«Эти лучи славы тебя так греют»: Михаил Галустян о звёздной болезни

30 июля
2023 год

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30 июля 2023
Михаил Галустян стал героем нового выпуска шоу Надежды Стрелец, в интервью которой рассказал о своей карьере и признал, что не смог устоять перед испытанием медными трубами.

«Представляешь, когда тебе каждый день говорят, какой ты крутой, какой ты смешной, какой ты классный, тебя зовут везде, тебе рады везде. Очень сложно устоять и пройти эти медные трубы - они не зря стоят в самом конце, после огня и воды. Эти лучи славы тебя так греют. Всегда мне в этот момент помогало то, что я работал в коллективе. Что я не один такой. Я как знаменосец водружён, но за мной стоит огромный коллектив. Всегда были люди рядом, которые в какой-то момент за пиджачок придержат: «Миш, не надо». А где-то наоборот: «Давай, давай, вперёд». Естественно, были моменты, когда я отрывался от этого крючка и говорил, что я не хочу так, а хочу вот так. Где-то я понимал, что из-за своей популярности я могу поступить именно так, как я поступил. Конечно, это неправильно. Но ведь многие пользовались тем, что со мной происходило. Когда ты на коне, кто-то хочет тоже этим попользоваться. И они обижались, когда я время от времени, как акула этих прилипал стряхивал».

«Эти лучи славы тебя так греют»: Михаил Галустян о звёздной болезни

По словам юмориста, с 2007 по 2016 годы ему очень хотелось жить красиво, вкусно и интересно - он покупал дорогие вещи и ни в чём себя не ограничивал. Со временем эта жажда к потреблению поутихла. А шумным компаниям Михаил всё больше начал предпочитать время, проведённое наедине с самим собой.

«Я очень часто бываю один. Мне нескучно наедине с самим собой, мне очень хорошо. Во мне развивалась вот эта социопатия - хочешь не хочешь. Я перестал посещать общественные места, я не мог гулять по городу, я не мог приходить на тусовки, потому что всегда от меня чего-то хотели люди. Общаться со мной. «А расскажи, а пошути, а скажи манерой Равшана, а вот так сделай, а поехали поздравим…» А потом, когда появились смартфоны: «А запиши видео, а давай сфорткаемся, а у меня отец без ума от тебя, поехали к нему, выпей с нами, посиди, поздравь».

«Эти лучи славы тебя так греют»: Михаил Галустян о звёздной болезни

Из коллег по КВН и «Камеди Клабу» Михаил до сих пор поддерживает связь лишь с несколькими людьми: «Я общаюсь, дружу, можно сказать, с Демисом Карибидисом, с Сашей Реввой у нас многолетняя дружба со времен КВН, с Вадиком Галыгиным. Пожалуй, всё, если говорить о людях из «Камеди Клаба». С Гариком Харламовым мы раньше больше общались, сейчас практически не общаемся. Мне не хочется проводить время с теми, кто не хочет проводить время со мной. Это нормально, так бывает. У нас хорошие отношения, которых нет».
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№ 1
Матвей Брикун   30.07.2023 - 19:40
надоела побочка славы. когда тебя держали за клоуна из-за его ролей. поехали поздравь, скажи как равшан))))) читать далее>>
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«Эти лучи славы тебя так греют»: Михаил Галустян о звёздной болезни фотографии
«Эти лучи славы тебя так греют»: Михаил Галустян о звёздной болезни фотографии
«Эти лучи славы тебя так греют»: Михаил Галустян о звёздной болезни фотографии
«Эти лучи славы тебя так греют»: Михаил Галустян о звёздной болезни фотографии
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