«Армения слишком зависима от России»: Михаил Галустян о получении гражданства Армении

В апреле стало известно, что Михаил Галустян получил гражданство Армении
. Новость, прогремевшая на фоне политических и экономических пертрубаций, вызвала ожидаемую реакцию - телеведущего заподозрили в подготовке «запасного аэродрома». В интервью Надежде Стрелец
Галустян ещё раз объяснил, зачем стал гражданином Армении.
«Если бы я захотел себе подготовить «пути к отступлению», уж наверное не в Армению я бы «отступал». Мне кажется, Армения настолько зависимая от России страна, что выбирать Армению как путь к отступлению - очень странно. Очень странно, что кто-то считал меня «своим», а после того, как я получил второе гражданство, я перестал быть для кого-то «своим». Как будто, получив паспорт, я поменял свои взгляды. Я думаю по-русски, мой родной язык - русский, в моей голове русские мысли, слова. В моих венах течёт армянская кровь. Я чувствую себя армянином. Что мне мешает быть гражданином Армении, если законодательством это не запрещено? Если брать так по большому счёту, наверное, многие армяне хотят получить гражданство Армении. Шарль Азнавур, будучи гражданином Франции, уже в преклонном возрасте получил армянское гражданство. Хотел ли он уехать из Франции? Сомневаюсь. Многие калифорнийские армяне хотят получить гражданство Армении. Что, они хотят уехать из Калифорнии, ищут запасной путь какой-то? Ну времена сейчас такие, что, может, я не вовремя получил это гражданство. Ну извините, когда дали, тогда дали. Я, армянин, не могу получить паспорт гражданина Армении? Не отказываясь от российского гражданства - я плачу налоги в России, моя Родина - Россия. Этнически и исторически я имею полное право иметь паспорт гражданина Армении. И я бы не писал никакие объяснения в соцсетях, но из-за того, что кто-то начал эту историю раскручивать, приходится, чёрт возьми, объяснять свои поступки»
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