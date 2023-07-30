Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Армения слишком зависима от России»: Михаил Галустян о получении гражданства Армении

30 июля
2023 год

Лайфстайл >>
30 июля 2023
В апреле стало известно, что Михаил Галустян получил гражданство Армении. Новость, прогремевшая на фоне политических и экономических пертрубаций, вызвала ожидаемую реакцию - телеведущего заподозрили в подготовке «запасного аэродрома». В интервью Надежде Стрелец Галустян ещё раз объяснил, зачем стал гражданином Армении.

«Армения слишком зависима от России»: Михаил Галустян о получении гражданства Армении

«Если бы я захотел себе подготовить «пути к отступлению», уж наверное не в Армению я бы «отступал». Мне кажется, Армения настолько зависимая от России страна, что выбирать Армению как путь к отступлению - очень странно. Очень странно, что кто-то считал меня «своим», а после того, как я получил второе гражданство, я перестал быть для кого-то «своим». Как будто, получив паспорт, я поменял свои взгляды. Я думаю по-русски, мой родной язык - русский, в моей голове русские мысли, слова. В моих венах течёт армянская кровь. Я чувствую себя армянином. Что мне мешает быть гражданином Армении, если законодательством это не запрещено? Если брать так по большому счёту, наверное, многие армяне хотят получить гражданство Армении. Шарль Азнавур, будучи гражданином Франции, уже в преклонном возрасте получил армянское гражданство. Хотел ли он уехать из Франции? Сомневаюсь. Многие калифорнийские армяне хотят получить гражданство Армении. Что, они хотят уехать из Калифорнии, ищут запасной путь какой-то? Ну времена сейчас такие, что, может, я не вовремя получил это гражданство. Ну извините, когда дали, тогда дали. Я, армянин, не могу получить паспорт гражданина Армении? Не отказываясь от российского гражданства - я плачу налоги в России, моя Родина - Россия. Этнически и исторически я имею полное право иметь паспорт гражданина Армении. И я бы не писал никакие объяснения в соцсетях, но из-за того, что кто-то начал эту историю раскручивать, приходится, чёрт возьми, объяснять свои поступки».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   30.07.2023 - 19:43
говори не говори, все народ по-своему поймет данную ситуацию, потом попробуй переубеди. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Эти лучи славы тебя так греют»: Михаил Галустян о звёздной болезни
«Я армянин и горжусь этим»: Михаил Галустян получил гражданство Армении
персоны
Михаил Галустян

фотографии >>
«Армения слишком зависима от России»: Михаил Галустян о получении гражданства Армении фотографии
«Армения слишком зависима от России»: Михаил Галустян о получении гражданства Армении фотографии
«Армения слишком зависима от России»: Михаил Галустян о получении гражданства Армении фотографии
«Армения слишком зависима от России»: Михаил Галустян о получении гражданства Армении фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Герман Варфоломеев
28 июля ушёл из жизни актёр Герман Варфоломеев.
Нина Дробышева
27 июля ушла из жизни актриса Нина Дробышева.
Владимир Шиповалов
26 июля ушёл из жизни актёр Владимир Шиповалов.

День рождения >>

Егор Бакулин
Елизавета Бойко
Иван Дмитриев
Евгения Каверау
Светлана Малюкова
Анатолий Петров
Юлия Ромашина
Анна Тамбова
Андрей Ташков
Саймон Бейкер
Ричард Берджи
Софи Гробёль
Лиза Кудроу
Жан Рено
Войцех Семион
Арнольд Шварценеггер
все родившиеся 30 июля >>

Афиша кино >>

Красивый мальчик
биография, драма, социальная драма, экранизация
США, 2018
10 дней без мамы в Куршевеле
комедия
Франция, 2023
Домовята. Навстречу приключениям
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, Люксембург, 2022
Криминальный город: Разборки в Пусане
боевик, детектив, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2023
Моё итальянское лето
комедия, мелодрама
Италия, Португалия, Сербия, 2022
Баба Яга спасает мир
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2023
Боксёр
биография, драма, спортивный фильм
Казахстан, 2022
Корабль призраков
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2023
Космос. Смерть. Роботы
научная фантастика, триллер
Великобритания, Канада, США, 2023
Свадебная резня
триллер
США, 2023
Семь лиц Джейн
драма
США, 2022
Свинка
драма, триллер, фильм ужасов
Испания, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram