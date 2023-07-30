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«У него нет канадского гражданства»: Алёна Хмельницкая развеяла миф об эмиграции Алексея Серебрякова

30 июля
2023 год

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30 июля 2023

Алёна Хмельницкая дала интервью для телеканала RTVI, в котором рассказала о дружбе с Марией и Алексеем Серебряковыми, попутно развенчав миф об эмиграции актёра в Канаду.

«У него нет канадского гражданства»: Алёна Хмельницкая развеяла миф об эмиграции Алексея Серебрякова
фото: Алёна Хмельницкая

Хмельницкая с детства дружит с женой Алексея Серебрякова, хореографом Марией Серебряковой: «Мы жили в одном доме, где жили артисты Большого театра, её мама работала в ансамбле «Берёзка», папа работал в ансамбле Бориса Моисеева. Такой вот театральный был дом, и мы познакомились…Я не помню себя без неё, она была всегда. У меня нет родной сестры, и вот Машка продолжает быть со мной всегда».

«А с Алексеем мы с ней вместе познакомились, когда нам было лет по 16. Так получилось, что он тогда был молодым человеком одной нашей общей знакомой. Мы тогда были младше, мы просто знали, что вот это Лёша. А потом Машка уехала работать в Канаду и когда она вернулась на какое-то время, на лето или что-то такое - они с Лёшей познакомились заново. И вот случилась бешеная любовь, которая длится до сих пор».

«У него нет канадского гражданства»: Алёна Хмельницкая развеяла миф об эмиграции Алексея Серебрякова
фото: Алексей Серебряков с женой Марией

Серебряков с семьёй переехал в Канаду в 2012 году, однако фактически актёр жил на две страны, продолжая сниматься в России. В одном из интервью он сказал, что сделал этот выбор из-за жены и детей, и что он хочет, чтобы его дети росли в принципиально другой бытовой идеологии. Актёр не раз резко высказывался о нравах соотечественников, вызывая болезненную общественную реакцию и обвинения в эмиграции и чуть ли не в предательстве Родины. Хотя сам актёр подчёркивал, что остаётся гражданином России и продолжает исправно платить налоги со всех своих доходов, которые так волнуют его недоброжелателей. Хмельницкая подтвердила, что Серебряков с женой выбрали Канаду ради детей.

«Столько всего вокруг этой истории ходит, но что-то из этого правда, а что-то нет. Маша уехала с неким проектом, который назывался «Русские на Бродвее». Это делал Евгений Гинзбург, это был такой мюзикл. Огромный коллектив. Они поехали туда, гастролировали, было это как раз начало 1990-х. Кто-то там остался работать. Но тогда не шла речь об эмиграции. Просто остались и Маша сделала себе второе гражданство. У неё есть канадское гражданство, но потом она вернулась, работала здесь и так далее. У Лёши нет канадского гражданства.

«У него нет канадского гражданства»: Алёна Хмельницкая развеяла миф об эмиграции Алексея Серебрякова
фото: Алексей Серебряков с сыновьями

Они поехали туда учить детей. У них есть два прекрасных сына: Стёпа и Даня, мои крестники. И у одного из мальчиков были некие проблемы. И надо было… В общем, в Канаде более человечное отношение к детям. У нас в России отношение к детям с особенностями очень сложное, скажем так. Они поехали туда по многим причинам учить детей. Но что значит поехали? Лёша продолжал здесь работать, Маша ездила туда-сюда, а там учились мальчишки, которые замечательно закончили школу, поступили в университеты и всё. Поэтому все эти разговоры про «уехал» - это не совсем так. Они сейчас живут в России и отучили детей. Дети взрослые, они будут уже дальше сами определяться где они и что они.
Я честно говоря, не очень понимаю все эти дрязги и обсуждения «уехал, приехал». Это абсолютно законная история. Слушайте, ну люди ездят по миру, работают там, работают сям. Это нормальное право человека».
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№ 2
VSM   30.07.2023 - 20:17
Конечно, каждый имеет право жить где хочет, хоть в Антарктиде, хоть на Марсе. С этим спорить бессмысленно. Однако истины ради надо сказать, что г-н Серябряков много глупостей наговорил про Родину, откровенно... читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   30.07.2023 - 19:45
вот так тема появилась в прошлом году. высматривать кто куда поехал, кто приехал. у людей нет своей жизни, сунут нос в чужую. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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