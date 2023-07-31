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«Это был совсем другой человек»: Хмельницкая о Никите Джигурде

31 июля
2023 год

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31 июля 2023
В интервью каналу RTVI Алёна Хмельницкая вспомнила о своей роли в одиозном фильме «Супермен поневоле, или Эротический мутант» с Никитой Джигурдой. По словам актрисы, эротические сцены были добавлены в фильм уже после завершения съёмочного процесса по настоянию самого Джигурды.

«Это был совсем другой человек»: Хмельницкая о Никите Джигурде
фото: Алёна Хмельницкая

«То ли к счастью, то ли к стыду своему, я этот фильм не видела. Это было то самое время, когда началось кооперативное кино. То есть это очень малобюджетные, по-быстрому сделанные фильмы, которые не факт что вообще выходили. На самом деле был какой-то криминальный симпатичный сценарий, там снимались хорошие артисты… Закончился процесс съёмок, а потом, то ли Никита выкупил права… Я, честно говоря, не знаю, как это всё произошло, но он мне сказал, что хочет как режиссёр что-то перемонтировать, что-то добавить. И я сказала, что я не буду в этом участвовать и вообще не понимаю, зачем это нужно. И они взяли модель из журнала «Андрей» - эротический журнал такой был. А у меня была одна дополнительная смена - потому что то, что можно было лицом сыграть, я на это тогда зачем-то согласилась. Я не видела, что из этого вышло. Но я просила специально, чтобы в титрах указали, что у меня была дублёрша».

«Это был совсем другой человек»: Хмельницкая о Никите Джигурде
фото: Никита Джигурда

Вспоминая о Никите Джигурде, Хмельницкая отметила, что тридцать лет назад не замечала за ним никаких странностей. «Ну это был совсем другой человек, это был не тот человек, которого мы сейчас все видим и знаем. Он был абсолютно без этих странностей. Он пел всегда, ему говорили: «Никит, пожалуйста, можно сейчас не петь». Он ходил всё время с гитарой, пел, и делал голос под Высоцкого. На этом странности заканчивались. Он не был в образе. Это с ним позже стряслось».
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№ 1
babydylnova   31.07.2023 - 14:42
Ого, ничего себе! Я вообще не узнала Никиту Джигурду. Ему кстати шло намного больше с короткой причёской. Таким красавцем был) читать далее>>
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Супермен поневоле, или Эротический мутант

фотографии >>
«Это был совсем другой человек»: Хмельницкая о Никите Джигурде фотографии
«Это был совсем другой человек»: Хмельницкая о Никите Джигурде фотографии
«Это был совсем другой человек»: Хмельницкая о Никите Джигурде фотографии
«Это был совсем другой человек»: Хмельницкая о Никите Джигурде фотографии
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