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«Слава богу, я замужем»: Александра Ребенок о семейной жизни и воспитании детей

4 июля
2023 год

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4 июля 2023
По случаю премьеры спектакля «Наедине», которая состоялась 1 и 2 июля на Новой сцене Московского театра на Таганке, актриса Александра Ребенок дала интервью изданию «Hello!». В беседе с журналистом актриса призналась, что ей уже неинтересны любовные терзания и игры в завоевание мужского внимания.

«Слава богу, я замужем»: Александра Ребенок о семейной жизни и воспитании детей

«Любовные терзания у меня были в школе. А потом я влюбилась в свою профессию и с головой, страстно ушла в работу. И все изменилось. Потому что, что может быть интереснее женщины, которая реализована и имеет цель? Я не могу пожаловаться на нехватку мужского внимания. И делать что-то особенное, чтобы понравиться кому-то – на это просто не осталось времени, да и не интересно. Сейчас, слава богу, я замужем».

«Мне кажется, семья и замужество – это самое прекрасное, что может быть. Гораздо лучше, чем все эти бесконечные поиски, эксперименты. Есть место силы, корни, которые тебя держат, а ты живешь, открыт миру и творишь».

Актриса, воспитывающая вместе с мужем Алексеем Вертковым двоих детей, много работает в театре и снимается в кино. Из-за чего её часто мучают приступы самоедства на тему качества собственного материнства.

«Слава богу, я замужем»: Александра Ребенок о семейной жизни и воспитании детей
фото: Александра с мужем и детьми

«У меня самой часто случаются приступы самоедства из-за того, что я плохая мать. Я даже прорабатывала эту тему с психологом, и мне посоветовали принять обстоятельства. Ведь здесь есть только два пути – можно быть исключительной матерью, но тогда не надо изводить себя тем, что ты не смогла реализоваться в профессии. Либо выбрать путь работающей мамы и в гармонии проводить время с ребёнком. Минута, две, час – хоть сколько-нибудь. У нас нет такого, что мы можем за день не увидеться. А если съёмки, то я никогда не уезжаю больше, чем на три дня. Либо просто беру детей с собой».
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«Слава богу, я замужем»: Александра Ребенок о семейной жизни и воспитании детей фотографии
«Слава богу, я замужем»: Александра Ребенок о семейной жизни и воспитании детей фотографии
«Слава богу, я замужем»: Александра Ребенок о семейной жизни и воспитании детей фотографии
«Слава богу, я замужем»: Александра Ребенок о семейной жизни и воспитании детей фотографии
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