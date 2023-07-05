«Никто не заметил подмены»: Анна Банщикова рассказала, как притворилась Анжеликой Варум на концерте

«Я приехала в Москву на Мосфильм и встретила там Валерия Тодоровского. Я не была с ним знакома. Я просто стояла у окна, думала о чём-то. Он ко мне подошёл и спросил: «А вы уже актриса?» «А что, по мне видно, что я актриса?» Да видно. «Пройдите, пожалуйста, в комнату 312». А это такая комната, где работала Тина Туманишвили, известный кастинг-директор. Они как раз снимали «Каменскую», и им нужна была девушка, похожая на Анжелику Варум - на роль её двойника. А я на неё действительно похожа. Я захожу в эту комнату 312, и Тина говорит: «Прекрасно, вы утверждены», - вспоминает актриса.
фото: Анна Банщикова и Анжелика Варум
Оказалось, что Анне уже приходилось изображать Анжелику Варум - задолго до съёмок в «Каменской». Актриса вышла вместо певицы на сцену стадиона во время большого концерта - и никто не заметил подмены.
«Когда мы с Максом ещё были вместе, мы ездили на какие-то концерты. И был какой-то сборный концерт, где все выступали под плюс и пели дуэтами. Макс пел с Ветлицкой, а Дима Маликов - с Варум. И почему-то она не приехала тогда, не смогла. И вот я сижу в гримёрке со всеми, Дима входит и говорит: «А что мне делать? Как я буду петь дуэтом, когда её нет?» И кто-то там, не помню кто, решил пошутить: «А что, вон Анька есть». У меня был синий плащ с леопардовой подстёжкой, мы взяли этот плащ, вывернули его на леопардовую сторону. А спародировать Анжелику в принципе легко. И мы срепетировали с Димой. «Листья жёлтые над городом кружатся» мы пели. Меня немножко подгримировали. Концерт был на стадионе. И ни один человек, я вам скажу, [не заметил подмены]. Когда я раздавала автографы, люди кричали: «Анжела, мы тебя любим!»
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