«Я осталась без средств к существованию»: Анна Банщикова о разводе с Максимом Леонидовым

Анна Банщикова
стала героиней нового выпуска шоу Светланы Бондарчук
, в интервью которой
рассказала о встрече со своим первым мужем Максимом Леонидовым
и о причине расставания с ним.
«То ли девушка, а то ли видение» - это я, если кто не в курсе. Ещё много хороших песен написано про меня. Мы познакомились с Максом на какой-то дикой жуткой программе. Не знаю, зачем он туда пошёл и зачем я туда пошла. Это было в Петербурге. Какая-то ужасная программа на петербургском телевидении. Я была совсем юной, а он уже был звездой. Мы там увиделись. На меня первым обратил внимание его директор Саша Зальцман, на самом деле. Сказал, что я похожа на Одри Хепберн почему-то. Мы болтали, обменялись телефонами. И потом он пригласил меня на Cтарый Новый год в ресторан «Старая таможня». Дальше уже я помню, как иду по Невскому с пейджером, и приходит сообщение [от Макса]: «Я тебя люблю, жить без тебя не могу». И всё как-то быстро закрутилось, мы поженились. Семь лет мы были вместе. Он меня забрал с гастролей. Я уехала с труппой театра Комиссаржевской на гастроли в Нижний Новгород. Туда неожиданно приехал Макс и сказал нашему худруку: «Всё, хватит, она у вас не будет тут играть». А я была такая юная, мне было 20 лет вроде, и я подумала, ах, как это прекрасно - «Всё! Забираю!». И шесть лет я ездила с ним по городам и весям, мы вообще не расставались ни на секунду»
.
Но желание играть со временем пересилило: «Потом меня пригласили в театр репетировать «Бурю» Шекспира. Был такой прекрасный режиссёр Саша Морфов, абсолютный донжуан и харизматичный человек. А я репетирую главную роль. И всё как-то смешалось: я влюбилась в спектакль, в эту роль, всё вместе. Макс не смог этого пережить. С Максом мы расстались, я осталась без средств к существованию - он со мной поступил сурово, чтобы было понятно, что так делать нельзя. Мне не на что было воды купить»
. Проблема с водой быстро разрешилась: Анна поехала в Москву на пробы и молниеносно получила роль в сериале «Каменская» благодаря сходству с Анжеликой Варум
.
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