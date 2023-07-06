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«Искусство бессмысленно»: Ксавье Долан объявил о завершении карьеры

6 июля
2023 год

Лайфстайл >>
6 июля 2023
Канадский режиссёр и актёр Ксавье Долан в преддверии премьеры его первого сериала «Ночь, когда Логан проснулся» url=https://elpais.com/television/2023-07-05/xavier-dolan-cineasta-tengo-miedo-a-una-guerra-civil-provocada-por-la-intolerancia.html#]дал[/url] интервью изданию El País и объявил о завершении карьеры.

«Искусство бессмысленно»: Ксавье Долан объявил о завершении карьеры

Долан дебютировал в Каннах с фильмом «Я убил свою маму», когда ему было всего 19 лет, и за десятилетнюю карьеру снял восемь фильмов. Однако спустя годы режиссёр разочаровался в производстве кино: «Мне не хочется посвящать два года проекту, который почти никто не смотрит. Я вложил в это слишком много страсти, чтобы испытать такие разочарования. Это заставляет меня задуматься, плохо ли я снимаю фильмы, и я знаю, что это не так», – заявил он.

Ксавье обеспокоен текущей ситуацией в мире и считает, что искусство не в силах что-либо изменить: «Искусство бессмысленно, а посвящать себя кино – пустая трата времени». Он добавил, что «боится гражданской войны, вызванной нетерпимостью», и это угнетает его. Впрочем, ряд журналистов считает, что Долан просто возьмёт перерыв, чтобы провести переоценку ценностей.
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Ксавье Долан
фильмы
Ночь, когда Логан проснулсяЯ убил свою маму

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«Искусство бессмысленно»: Ксавье Долан объявил о завершении карьеры фотографии
«Искусство бессмысленно»: Ксавье Долан объявил о завершении карьеры фотографии
«Искусство бессмысленно»: Ксавье Долан объявил о завершении карьеры фотографии
«Искусство бессмысленно»: Ксавье Долан объявил о завершении карьеры фотографии
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