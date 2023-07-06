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Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» оштрафовали на 1 млн рублей по делу об «ЛГБТ-пропаганде»

6 июля
2023 год

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6 июля 2023
Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» из-за неправильной возрастной маркировки фильмов с ЛГБТ-сценами. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» оштрафовали на 1 млн рублей по делу об «ЛГБТ-пропаганде»
фото: Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»

Суд усмотрел нарушение в маркировке сцен таких фильмов, как «Дневник Бриджит Джонс», «Жадность», «Английский цирюльник» и «Идеальные незнакомцы». Вместо «18+» на них было указано «16+».

В «Кинопоиске» штраф намерены обжаловать: «Мы планируем обжаловать решение суда, так как закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации. По данным фильмам мы заменили возрастную маркировку на «18+», как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений. Мы надеемся, что текущая практика штрафов в отношении онлайн-кинотеатров будет пересмотрена в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований от госорганов», – рассказали изданию Forbes в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
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Английский цирюльникДневник Бриджит ДжонсЖадностьИдеальные незнакомцы

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