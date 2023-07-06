Дети Алена Делона подали в суд на его сиделку

Дети Алена Делона Энтони
, Анушка
и Ален-Фабьен
подали в суд на сиделку своего отца, японку по имени Хироми Роллан
, обвинив её в «моральном давлении» и злоупотреблении его слабостью из-за проблем со здоровьем. Об этом в соцсетях сообщил старший сын актёра Энтони.
Семья наняла Хироми Роллан два года назад, когда у актёра начались проблемы со здоровьем после перенесённого в 2019 году инсульта. Адвокат детей Делона заявил, что Хироми пытается «изолировать Алена Делона от родственников и друзей, используя манипуляции и угрозы»: «Она систематически контролирует его телефонные звонки и личные сообщения, отвечая вместо него и претворяясь им, она препятствует его детям, которые хотят навестить его. Она авторитарная и ведёт себя неприемлемо и даже позволяет себе жестоко обращаться с собакой Алена Делона»
.
По словам Энтони, он долго не хотел ставить своего отца в трудное положение, однако присутствие Роллан «стало тяготить всех и в первую очередь его». Именно отец попросил, чтобы она покинула резиденцию, а также подписал документ, где Роллан обвиняют в злоупотреблении слабостью уязвимого человека и лишении его свободы. Также Ален Делон пожаловался на то, что его любимый пёс был заперт в конуре в течение трёх дней.
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