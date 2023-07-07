Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Константин Богомолов написал эссе об эмигрантах

7 июля
2023 год

Лайфстайл >>
7 июля 2023
Режиссёр и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов написал эссе «Я умру, а вы останетесь?», которое опубликовало РИА «Новости». В который раз объектом прицела стали массово уехавшие за границу россияне. Но если в предыдущем своём эссе Богомолов иронично высмеивал узкую прослойку из интеллигентов и либералов, то в этом – остановился на более абстрактной группе «релокантов», эмигрировавших из России молодых людей разных профессий. Претенциозно заявив о том, что эмиграция – это смерть, Богомолов подписал приговор на вечные муки в чужих краях и моральное разложение всем уехавшим соотечественникам. Кино-Театр.Ру публикует избранные отрывки из текста эссе.

Константин Богомолов написал эссе об эмигрантах

«Они уехали. Разные. Очень разные люди. Кто-то сразу, кто-то потом. Кто-то — испугавшись преследования, кто-то — просто испугавшись. Кто-то сделал «ставку». Кто-то впахивает. Кто-то в ступоре. Кто-то «служит» иным хозяевам. Кто-то дает интервью разной степени искренности. Кто-то уехал навсегда, кто-то временно. Но это «временно» с течением времени стало превращаться в «навсегда». Они оставили квартиры. Пожилых родственников. Животных. Работу. Друзей. Растения, которые нужно поливать. Пылящиеся книги.

Этот текст не о причинах. Их бесконечно много. Этот текст об одном почти что общем следствии. Это попытка разобраться с уродливым чем-то, охватившим многих из новых «релокантов». Не всех, нет. Чей-то иммунитет отражает вирус. Но все же эпидемия. Она, эта болезнь, атакует мозг, психику и даже тело. Внешне и энергетически она сродни возрастным изменениям. И не поймешь сразу, что с человеком. Как будто исказились черты лица. Или это плохая пластика?

Константин Богомолов написал эссе об эмигрантах

И если причины «оппозиции» Родине понятны — кто-то действительно так считает, а кто-то просто «упаковывается» в новой реальности, где необходимо ежедневно первым тянуть руку, доказывая свою «правильную» позицию, — то вот это коллективно-бессознательное внутреннее счастье при новостях о физических страданиях или материальных лишениях соотечественников — что это за феномен? Раньше эмигрант вдохновлялся тоской по Родине. Нынешний релокант вдохновляется горем Родины.

Почему у многих и многих уехавших есть желание, чтобы там, откуда они уехали, стало плохо? Чтобы в пределе жизнь здесь, в России, прекратила течение свое. Как возможно это по отношению к родному дому? Я сейчас не об идеологии. Я о простом факте: это Родина. Твоя Родина. И сколько бы ты ни ненавидел власть в твоей стране, ты — человек. И это твоя земля. Ты не можешь желать ей зла. Ты не можешь испытывать радость, видя, как больно твоей земле, или желать ей боли. Кто бы ты ни был по своим убеждениям — если ты человек… Но вот эти человеки. И они хотят зла — стране и людям страны. Что с ними?

Был у Гай Германики фильм — «Все умрут, а я останусь». «Все останутся, а я умру?» — так назывался бы фильм о нынешней русской эмиграции. Эмиграция — та же смерть. Переход в иной мир. Прощание — тотальное прощание с прежним. Но это особая смерть. Смерть, которая хуже смерти. Это смерть без потери памяти, зрения, слуха и способности сознавать, думать и чувствовать.

Константин Богомолов написал эссе об эмигрантах

Тихий совет. Актерам не надо давать интервью. Они говорят свои слова, но «свои» слова у них все равно что чужие. Они говорят о нравственности, о добре и зле, о честности, но десятки лет игры и наигрыша превратили тело и лицо в инструмент обмана. И когда эти люди пытаются говорить от себя, кажется, что они продолжают лицедействовать. Они драматически молчат, проливают скупую слезу, восклицают — и все это плохо, плохо, плохо.

Эмиграция из страны — это не просто покидание территории. Это покидание времени. Это уход из настоящего. Из реальности. Потому что подлинность времени может проживаться лишь на своей земле. В своем пространстве. И невозможно уехать из страны и в то же время продолжать понимать и чувствовать ее.

Константин Богомолов написал эссе об эмигрантах

Именно поэтому русский человек не мыслит добровольной эмиграции. Он мыслит Родину не как социальный проект или босса, который должен все решить за тебя, а как родного человека. И не может добровольно бросить Родину. Родственников. Животных. Работу. Друзей. Растения, которые нужно поливать. Пылящиеся книги. И прочая, и прочая… Конечно, если он действительно русский. Точнее, если он человек. Потому что это чувство Родины — оно ведь не национальное. Оно человеческое. И как человеку не дается две жизни, так не будет двух Родин».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Константин Богомолов написал эссе об уехавших элитах и раскритиковал их за лицемерие
Константин Богомолов раскритиковал западные ценности и сравнил жителей Европы и США с нацистами
Поиск по меткам
политика
персоны
Константин БогомоловВалерия Гай Германика
фильмы
Все умрут, а я останусь
театры
Театр на Бронной

анонс

Скорбим

Игорь Коробов
6 июля ушёл из жизни актёр Игорь Коробов.
Алексей Кузнецов
5 июля ушёл из жизни актёр Алексей Кузнецов.
Мириам Александрович
5 июля ушла из жизни актриса Мириам Александрович.
Рифат Искаков
5 июля ушёл из жизни актёр Рифат Искаков.

День рождения >>

Анатолий Бовыкин
Михаил Дорофеев
Татьяна Корсак
Николай Крюков
Андрей Мягков
Дмитрий Певцов
Константин Райкин
Юлия Рутберг
Виктор Тереля
Кевин Бэйкон
Ежи Камас
Габор Конц
Билли Крадап
Роберт Неппер
Захи Ной
Майкл Уэзерли
все родившиеся 8 июля >>

Афиша кино >>

Гипнотик
боевик, детектив, триллер
США, 2023
В поисках снежного барса
приключения, фильм о животных
Франция, 2021
Заклятье. Незаконченная глава
триллер
Великобритания, 2022
Пантафа — пожирательница душ
фильм ужасов
Италия, 2022
Агент Джи-Джи Бонд: Миссия Океан
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2022
Мать Тереза
драма
Великобритания, Индия, Швейцария, 2022
Приключения рыбок: Корабль сокровищ
приключения, семейное кино
США, 2017
Чарли и фантастическая четвёрка
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Канада, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram