«С этим человеком даже рядом в титрах не могу стоять»: Дмитрий Певцов о неприязни к Константину Богомолову

Актёр и депутат Госдумы Дмитрий Певцов
в интервью изданию News.ru
заявил, что в последнее время он стал получать меньше предложений о работе в кино. По словам Певцова, создатели фильмов знают о его нежелании тратить время на проекты, не вызывающие у него отклика. Однако недавно ему пришлось отказаться даже от хорошего сценария – работать предстояло под руководством режиссёра Константина Богомолова
.
«В последний раз прислали сценарий — очень хороший альманах: восемь режиссёров, восемь историй «Я люблю тебя, Россия». Но когда я увидел во главе в качестве художественного руководителя Константина Богомолова, я сказал: «Не, ребят, спасите… Простите, но с этим человеком не могу даже рядом в титрах стоять». Хоть это было бы гениальное кино и, может быть, огромные деньги»
, — заявил он.
Певцов заявил, что не верит в патриотизм Богомолова и его супруги Ксении Собчак
: «Они с женой – талантливые хамелеоны. У него один творческий приз – глумление и эпатаж. Там больше ничего святого нет. И потом, это всё скучно. Если убрать глумление и эпатаж, то просто мухи дохнут. Даже алкоголь не помогает смотреть. Это скучно просто»
.
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